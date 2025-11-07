Se terminó la incertidumbre con el futuro de Franco Colapinto. Este viernes 7 de noviembre, Alpine confirmó la extensión del contrato del joven piloto argentino por una temporada más. De esta manera, se oficializa la continuidad de la dupla con Pierre Gasly, con el valor agregado de que en 2026 el equipo francés tendrá a Mercedes como proveedor de unidad de potencia.

Tras un comienzo con dudas y un periodo de adaptación difícil con el peor coche de la parrilla, Colapinto pudo encontrar regularidad dentro de las limitaciones del A525 y comenzó a superar a su compañero de equipo tanto en clasificación como en carrera. En este contexto, la renovación de Franco parecía ser cuestión de tiempo y finalmente este viernes -en la previa del GP de Brasil– llegó el anuncio que ratificó la presencia argentina en la máxima categoría del automovilismo.

Los pronósticos de Alpine para 2026 son alentadores y todo apunta a que Franco podrá luchar por puntos en la siguiente campaña tras un 2025 de sequía. La escudería de Enstone ha centrado los esfuerzos en la próxima temporada y ya es un hecho que Franco estará en pista para disfrutar las mejoras con el cambio de reglamento de la Fórmula 1.

“Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”, aseguró Flavio Briatore -asesor de Alpine y máximo responsable de que Colapinto haya llegado al equipo- luego del anuncio.

Los asientos disponibles para la temporada 2026 de la F1

Los únicas butacas que todavía no se definieron son las de Red Bull Racing y Racing Bulls. De los cuatro pilotos, solamente Max Verstappen está confirmado y todo se terminará de aclarar cuando tomen una decisión con Yuki Tsunoda. El japonés no ha estado a la altura de las expectativas y su lugar podría ser ocupado por Isack Hadjar.

En caso de que se concrete el ascenso de Hadjar como compañero de Verstappen, Racing Bulls tendrá que determinar cómo conforma su dupla y las opciones con Tsunoda, Liam Lawson y el proyecto de 18 años Arvid Lindblad. A falta de cinco carreras, la escudería de las bebidas energéticas y su equipo satélito aún no se decide.

