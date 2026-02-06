Giro inesperado en las reglas de la Fórmula 1 para la temporada 2026. Luego de los test de Barcelona, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo caso a los reclamos por la polémica del motor Mercedes y ahora tanto las Flechas Plateadas, como todas las escuderías a las que le provee unidad de potencia, están en problemas.

Franco Colapinto entra en la bolsa de esta controversial decisión de la FIA, ya que el piloto argentino de Alpine mostró buenos resultados gracias al motor Mercedes de su A526 en Montmeló. Ahora, el juego cambió a un mes del primer Gran Premio del año en Australia.

George Russell, piloto de Mercedes (GETTY IMAGES)

Puntualmente, la FIA tomó la decisión de aceptar cambiar el método de medición de la compresión de los motores 2026 y se efectuaría en estático, pero en caliente. Esto debe someterse a votación, pero no requerirá unanimidad, sino mayoría: FIA, F1 y cuatro de los cinco fabricantes de motores.

Está todo dado para que se den estas tres variantes, aunque Mercedes todavía tiene la chance de apelar por esta medida de último momento. Lo cierto es siempre las escuderías se las han arreglado para sacar ventajas de los grises del reglamento y cambiar las cosas a un mes de comenzar la temporada por la queja de otros fabricantes, levanta sospechas dentro del paddock.

Las escuderías afectadas por la nueva medida de la FIA

Mercedes | George Russell y Kimi Antonelli

Alpine | Franco Colapinto y Pierre Gasly

Williams | Carlos Sainz y Alex Albon

McLaren | Lando Norris y Oscar Piastri

¿Cuál es la ventaja que tiene el motor Mercedes?

Mercedes había conseguido lograr una mayor eficiencia de su combustión, logrando una mayor relación de compresión (cercana a 18:1 en carrera) y un mejor uso del combustible sostenible. Esto le permite ganar potencia (estimada en unas 3 décimas por vuelta) y un rendimiento superior al optimizar la carga de la batería.

Esto se vio reflejado en los test de Barcelona. Mercedes fue el más consistente a lo largo de los cinco días y Alpine, con Colapinto, sorprendió con muy buenos resultados con su nueva unidad de potencia.

