Mientras Pierre Gasly gana 10 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación

Alpine ya tiene dupla confirmada para 2026. Este viernes 7 de noviembre se confirmó la continuidad de Franco Colapinto en el equipo francés y ya es un hecho que el carismático corredor argentino seguirá siendo compañero de Pierre Gasly en una temporada que promete ser considerablemente mejor que la actual.

Colapinto había conseguido un asiento en Williams a mitad de temporada en 2024 como sustituto de Logan Sargeant y lo mismo le sucedió en 2025 en Alpine, como reemplazo de Jack Doohan. Sin embargo, ahora Franco encarará su primera campaña completa, con el valor agregado de que la escudería de Enstone contará con unidad de potencia Mercedes.

Ahora bien, el hecho de que Colapinto esté dando sus primeros pasos en la Máxima hace que su sueldo no sea de los más altos. Por el contrario, es de los más bajos y está bastante lejos de igualar al de su compañero, Pierre Gasly. Según portales como Racing News 365, Spotrac o SalaryLeaks, el francés tiene un salario base de 10 millones de dólares al año.

¿Cuál es el salario de Franco Colapinto en Alpine?

También según Racing News 365, el sueldo de Colapinto en Alpine antes de su renovación se situaba en un rango de 500 mil dólares a 1 millón de dólares. Sin embargo, ahora que firmó un nuevo contrato se estima que esa cifra se podría haber incrementado. Aunque todavía no salieron datos oficiales, se cree que su nuevo salario podría alcanzar los 2 millones al año, misma cifra que perciben Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Franco Colapinto renovó con Alpine hasta 2026 (GETTY IMAGES)

Asientos confirmados para la temporada 2026 de la F1

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – sin confirmar

: Max Verstappen – Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : sin confirmar – sin confirmar

: – Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

