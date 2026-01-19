La Fórmula 1 implementó un innovador formato en 2021 que sigue vigente desde entonces. Estamos hablando de las Sprint Race, unas carreras cortas que se disputan los sábados, que otorgan puntos para ambos campeonatos y que modifican el desarrollo normal de los fines de semana.

La intención fue hacer que los fines de semana sean más entretenidos desde el viernes, ya que en los Grandes Premios con Sprint solo hay una Práctica Libre y de allí en adelante los pilotos tienen dos clasificaciones y dos carreras por delante.

Actualmente solo seis de los 24 Grandes Premios cuentan con Sprint y la mayoría de aficionados coinciden en que el objetivo de la F1 se cumplió: los fines de semana con Sprint son más entretenidos. No obstante, Max Verstappen se pronunció en contra.

En diálogo con Blick, Max manifestó: “La mayoría de las Sprint son aburridas. Lo peor es que interrumpen el programa habitual de la carrera real, la del domingo. Además, someten a los mecánicos a un gran estrés“.

Max Verstappen criticó las carreras Sprint (GETTY IMAGES)

Verstappen no tiene interés en igualar a Hamilton y Schumacher

El récord de más Mundiales de la Fórmula 1 lo comparten Michael Schumacher y Lewis Hamilton con siete cada uno. Si hay alguien que puede aspirar a dicha marca por talento y años por delante, ese es Max Verstappen.

Sin embargo, en la citada entrevista, el tetracampeón neerlandés de Red Bull Racing aseguró al respecto: “No aspiro a conseguir siete Mundiales. A los 40 años no estaré en la Fórmula 1”.

