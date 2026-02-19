Nadie duda de que Max Verstappen es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. De hecho, hay quienes opinan que ya es más grande de todos los tiempos pese a no tener los mismos campeonatos que Lewis Hamilton o Michael Schumacher.

No obstante, hacer esta predicción sobre Max antes de 2021 era arriesgado. Y es que ese año Verstappen ganó el primero de sus cuatro Mundiales de la F1 y a partir de ese momento ganó un privilegio de por vida en la Máxima que fue revelado recientemente por Jenson Button.

El campeón de la temporada 2009 contó en una entrevista con Sky Sports F1 que todo piloto campeón de la Fórmula 1 obtiene un pase rojo para toda la vida. “Un pase rojo es básicamente acceso total. Puedes ir a la parrilla, al pitlane, a las áreas de medios. Así que sí, tienes que haber ganado un campeonato del mundo para tener eso de por vida, lo cual es bastante bueno”, explicó el propio Button.

Checo Pérez fue clave en ese beneficio de Max Verstappen

Aunque Verstappen consiguió cuatro mundiales en la Fórmula 1, en su primer campeonato -el que le otorgó el pase rojo- Checo Pérez tuvo un papel fundamental. En la última carrera de la temporada 2021 en Abu Dhabi, el tapatío llevó a cabo una defensa magistral sobre Lewis Hamilton que le permitió a Max recortar distancias para luego superar al británico en la última vuelta.

Gracias a esa maniobra de Sergio Pérez, Verstappen pudo llevarse ese campeonato en Abu Dhabi y para muchos fanáticos fue la definición más apasionante de la era moderna de la Fórmula 1.

