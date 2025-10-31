La parrilla actual de la Fórmula 1 cuenta con algunos veteranos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Ambos saben de sobra lo que es ser campeones de la categoría más importante del automovilismo y siguen luchando por volver a celebrar un título a sus más de 40 años. Ahora bien, mientras ellos se mantienen vigentes, un excampeón de la Máxima anunció su retiro.

Se trata de Jenson Button. Este piloto británico fue piloto de la F1 entre el 2000 y 2017, siendo su pico más alto la temporada 2009, año en el que se consagró campeón con Brawn GP, escudería que surgió tras la salida de Honda. Aquel curso, Button ganó seis de las primeras siete carreras y terminó abrochando el título una jornada antes del final, en el GP de Brasil.

Jenson Button celebra su campeonato tras el GP de Brasil 2009 (GETTY IMAGES)

Luego de su campeonato fichó por McLaren para ser compañero de Lewis Hamilton y con dicha escudería consiguió seis victorias más. Una muy recordada fue la de Canadá 2011, considerada como una de las mejores carreras de la historia por su remontada bajo la lluvia. Finalmente, Button le dijo adiós a la F1 en 2017 con 15 victorias, 50 podios y 8 poles en 306 Grandes Premios.

No obstante, siguió ligado al automovilismo, pero ahora anunció que colgará el casco a sus 45 años luego de las 8 Horas de Bahréin (parte del FIA World Endurance Championship, WEC), que se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Bahrain International Circuit de Sakhir.

Las razones del retiro de Jenson Button

Button reveló que los motivos de su retiro del automovilismo responden a temas personales, entre los que destacan pasar más tiempo con su familia. El experimentado piloto ya no puede cumplir con un calendario de temporada completa sin comprometer otras áreas y aseguró que desea dedicarle tiempo a otros proyectos.

En síntesis

Jenson Button fue campeón de la F1 en 2009 con la escudería Brawn GP .

fue campeón de la F1 en con la escudería . El piloto británico Jenson Button anunció su retiro del automovilismo a sus 45 años .

anunció su del automovilismo a sus . La última carrera de Button será las 8 Horas de Bahréin del WEC en noviembre.

