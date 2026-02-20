Es tendencia:
La sinceridad de Checo Pérez tras la pretemporada con Cadillac: “Va a llevar algo de tiempo”

El piloto mexicano completó las sesiones en Bahréin y reveló en qué lugar se encuentra la nueva escudería a días de la primera carrera.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez terminó la pretemporada con Cadillac
© GETTY IMAGESCheco Pérez terminó la pretemporada con Cadillac

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 llegaron a su fin este viernes en Bahréin con la participación de Checo Pérez. El piloto tapatío fue parte de la sesión matutina e hizo una sincera devolución sobre los primeros ensayos con Cadillac luego de cederle su lugar a Valtteri Bottas.

Sergio platicó con la prensa y manifestó que el principal objetivo de esta pretemporada eran “encontrar puntos débiles” y “hacer muchos kilómetros”. Por eso, a pesar de estar lejos en los tiempos, el balance puertas adentro en Cadillac fue positivo.

En la misma línea, Checo aseguró que sabía que iba a ser un comienzo duro, pero se mostró satisfecho con el equilibrio del coche. Se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí, añadió el oriundo de Guadalajara.

Por último, Pérez manifestó: “Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo. El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año.

Checo Pérez fue último en el Día 3 de Bahréin

Sergio Checo Pérez dio un total de 61 vueltas este viernes y su mejor tiempo estuvo a casi 9 segundos de la mejor marca del día (1:31.992) protagonizada por Charles Leclerc con su Ferrari SF-26.

Tweet placeholder
En síntesis

  • Sergio Checo Pérez completó 61 vueltas este viernes en el cierre de test en Bahréin.
  • El piloto tapatío debutó con el equipo Cadillac antes de ceder el asiento a Valtteri Bottas.
  • Pérez quedó a casi 9 segundos del mejor tiempo marcado por Charles Leclerc (1:31.992).
