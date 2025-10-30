Checo Pérez palpitó su regreso con Cadillac y lanza advertencia a toda la Fórmula 1

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. A la temporada 2025 solamente le restan cuatro Grandes Premios y luego quedará todo listo para que el piloto tapatío vuelva a las pistas por todo lo alto en 2026 con el equipo Cadillac tras un año sabático.

Luego del GP de México, Sergio platicó con Sky Sports F1 Inglaterra y lanzó una advertencia sobre lo que será su retorno a la Máxima: “Creo que la gente se va a sorprender de lo competitivo que puedo ser en mi regreso”. Además, reveló que se siente motiva y que todavía “ese último punto por demostrar” para asegurarse de retirarse cuando él quiera.

Checo Pérez se prepara para su vuelta a la F1 (GETTY IMAGES)

Por otro lado, Checo contó cómo vivió internamente su decisión de volver a correr tras su despido de Red Bull Racing en diciembre: “Quería volver para terminar mi carrera de la manera correcta, pero al mismo tiempo pensé: ‘¿realmente importa?’. Si no tenía el proyecto adecuado, la motivación correcta para regresar, ni siquiera lo iba a considerar por un segundo“.

Por último, el de Guadalajara cerró: “Estoy muy emocionado, porque creo que todavía tengo mucho que darle al deporte. Soy muy afortunado por la carrera que he tenido, pero quiero terminarla en lo más alto. Sé que el último año fue difícil, pero también sé lo bueno que puedo ser con el entorno adecuado“.

