El tricampeón de la Fórmula 1 no ve con malos ojos abandonar a los Toros Rojos si siguen en declive.

Red Bull Racing terminó la jornada del viernes del Gran Premio de Azerbaiyán con muy buenas sensaciones. Por un lado, Max Verstappen lideró la FP1, mientras que el tapatío Checo Pérez finalizó entre los primeros tres en ambas sesiones.

ver también El gran antecedente de Checo Pérez en Azerbaiyán que ilusiona a todos en Red Bull

Si bien el rendimiento de Red Bull ha estado por detrás de McLaren, Mercedes y hasta Ferrari en el último tiempo, el circuito callejero de Bakú se presenta como una oportunidad para volver a sumar valiosos puntos con ambos pilotos para el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

No obstante, la realidad marca que Verstappen no está contento con el equipo a pesar de que sigue liderando el Mundial de Pilotos y los rumores sobre un posible cambio de aires a corto plazo son cada vez más fuertes. Aunque su continuidad en la escudería austriaca ya está confirmada para 2025, no se puede decir lo mismo de 2026.

Publicidad

Publicidad

Max Verstappen no descarta fichar por Aston Martin

Uno de los equipos a lo que más se ha ligado Max Verstappen es Mercedes. El director Toto Wolff no ha ocultado su deseo de contar con el neerlandés en sus filas en algunos años, pero ahora se le presentó un fuerte competidor: Aston Martin.

El ambicioso proyecto de Lawrence Stroll ahora contará con Adrian Newey (diseñador de coches más prestigioso de la F1) y solo parece cuestión de tiempo que Aston Martin empiece a pelear cabeza a cabeza con las potencias. En este contexto, le consultaron a Verstappen la posibilidad de llegar a este equipo, y no lo descartó.

Fernando Alonso, Adrian Newey, Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio del GP de Canadá (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

En declaraciones recogidas por Soy Motor, Max respondió luego de ser consultado sobre la chance de fichar por Aston Martin: “Es algo en lo que quizá piense para el futuro, no ahora”. Y completó sobre la llegada de Newey: “Me hubiera encantado que se quedara. Sé que Lawrence está esforzándose al máximo para que sea un éxito con Aston Martin, por lo que es bastante comprensible que quiera tener a Adrian de su lado”.

ver también El consejo de Checo Pérez a Colapinto para "llevar la presión de todo un país" en la F1

Helmut Marko ve con buenos ojos la llegada de Verstappen a Aston Martin

El histórico asesor de Red Bull manifestó al respecto en GPblog: “Max pilota donde puede ganar. Aston Martin tiene la fábrica más moderna, el túnel de viento se pondrá en funcionamiento el año que viene y luego habrá motores Honda. Todo encaja”.