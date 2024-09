Este domingo se corrió el Gran Premio de Singapur, uno de los circuitos más exigentes que hay en la Fórmula 1 actualmente por el calor y la humedad del lugar. En dicho evento, Checo Pérez finalizó 10°, una posición que no le sienta bien ni al mexicano ni a Red Bull.

Nuevamente fue un fin de semana complicado para el tapatío y para la escudería austríaca, que al menos pudo rescatar buenos puntos con el segundo puesto de Max Verstappen. No obstante, Checo Pérez viene teniendo dificultades a lo largo de toda la temporada.

Debido a estos malos resultados, el mexicano está recibiendo críticas desde hace tiempo. Además, incluso la confianza de Checo Pérez fue cayendo por los rendimientos que no vienen siendo los esperados.

En una entrevista con DAZN, el piloto de Red Bull reconoció que pensó por unos segundos en retirarse: “Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años, salir y de cierto modo darme por vencido. Pero no me lo hubiera perdonado nunca”.

“Este año ha sido complicado, ha sido muy duro contar con un coche con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar porque tu compañero de equipo está ganando. Max (Verstappen), va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande“, agregó Checo Pérez.

Por otro lado, el mexicano dio más detalles sobre su futuro en la Fórmula 1: “Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera, no cuando alguien me diga. Ese es mi principal enfoque: llegar al punto donde yo pueda decidir mi futuro. El calendario es complicado, con 24 carreras al año, pero por lo menos dos años más estaré. Sin embargo, no me veo mucho más tiempo en la Fórmula 1“.

“Por ahora tengo dos años más de contrato, y dos años en la F1 es mucho tiempo, pero sé que el final está cada vez más cerca. No es que no me gustaría continuar un poco más, pero tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Al final del día, ellos serán la limitante”, reveló Checo Pérez.

¿Cuándo y cuál es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Luego de la carrera en Singapur, ahora la Fórmula 1 entrará en un receso de algunas semanas. La máxima categoría del automovilismo volverá el próximo 20 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de Austin.

