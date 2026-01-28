¿Por qué Checo Pérez no fue parte de los test de pretemporada del miércoles en Barcelona con Cadillac?

Cadillac y Checo Pérez hicieron sus primeras apariciones oficiales el lunes en el inicio de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Barcelona-Catalunya. Sin embargo, el martes no salieron a pista por el mal tiempo y este miércoles tampoco giraron a pesar de que el clima fue mucho mejor.

Tal como le confirmó Cadillac al medio Motorsport, la nueva escudería tomó la decisión de volver a las pitas el jueves para seguir trabajando en el coche luego de las conclusiones que sacaron tras los giros de Valtteri Bottas y Sergio Pérez el lunes.

Bottas abrió la participación de Cadillac en la pretemporada con 33 vueltas, mientras que Checo hizo lo propio más adelante, pero en menor cantidad: solamente 11 giros. Ahora, el equipo trabaja con la información recolectada para volver al ruedo el 29 de enero.

El coche de Cadillac en Barcelona (@Cadillac_F1)

Graeme Lowdon, jefe de equipo, manifestó luego de las sesiones del lunes: “Estamos trabajando de manera constante en todos los diferentes sistemas del coche. Y, como sabes, estos coches son increíblemente complicados, pero estoy muy, muy satisfecho con el progreso que hemos logrado”.

¿Qué dijo Checo Pérez luego de sus primeras vueltas oficiales con el coche de Cadillac?

En declaraciones recogidas por Motorsport, el tapatío expresó: “Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador”.

Más adelante, resaltó el lado positivo de los inconvenientes que sufrió con el coche: “Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros“.

