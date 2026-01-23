Es tendencia:
¿Qué pasó con el coche de Lewis Hamilton en los primeros giros del SF-26?

Unos videos del monoplaza de Hamilton siendo retirado por los mecánicos en la recta de Fiorano preocuparon a los aficionados de Ferrari.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton completó sus primeras vueltas con el SF-26
© GETTY IMAGESLewis Hamilton completó sus primeras vueltas con el SF-26

Falsa alarma en Ferrari. Este viernes, el equipo de Maranello presentó su nuevo coche (SF-26) para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en el mismo día Lewis Hamilton dio algunos giros en el Circuito de Fiorano.

Todo parecía ir bien hasta que se empezó a viralizar un video del coche de Lewis siendo retirado por varios mecánicos tras detenerse en la recta. Fue entonces cuando los aficionados comenzaron a preocuparse por una supuesta falla, pero no fue el caso.

Sky Italia informó que el coche de Hamilton se detuvo en medio de la recta principal no por problemas, sino como procedimiento premeditado de Ferrari para maximizar la distancia recorrida por el SF-26.

En otras palabras, Lewis Hamilton se detuvo intencionalmente en la recta principal y no por algún desperfecto técnico. Por ende, no hay motivos para preocuparse en Ferrari con el nuevo coche, al menos por el momento.

Hamilton mostró por primera vez el nuevo sistema aerodinámico de la F1 en acción

El circuito de Fiorano estuvo repleto tanto de aficionados como de prensa en las inmediaciones y algunos lograron capturar imágenes de la sesión del viernes. En uno de los videos grabados por Modena Motori se llega a observar cómo Lewis Hamilton activó el nuevo sistema de aerodinámica que llegó para reemplazar al DRS.

En síntesis

  • Lewis Hamilton estrenó el SF-26 de Ferrari en el circuito de Fiorano.
  • La detención del monoplaza fue un procedimiento programado y no una falla técnica.
  • Se observó en pista el nuevo sistema aerodinámico que sustituye al DRS.
leandro barraza
Leandro Barraza
