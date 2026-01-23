Falsa alarma en Ferrari. Este viernes, el equipo de Maranello presentó su nuevo coche (SF-26) para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en el mismo día Lewis Hamilton dio algunos giros en el Circuito de Fiorano.

Publicidad

Publicidad

Todo parecía ir bien hasta que se empezó a viralizar un video del coche de Lewis siendo retirado por varios mecánicos tras detenerse en la recta. Fue entonces cuando los aficionados comenzaron a preocuparse por una supuesta falla, pero no fue el caso.

Tweet placeholder

Sky Italia informó que el coche de Hamilton se detuvo en medio de la recta principal no por problemas, sino como procedimiento premeditado de Ferrari para maximizar la distancia recorrida por el SF-26.

Publicidad

Publicidad

En otras palabras, Lewis Hamilton se detuvo intencionalmente en la recta principal y no por algún desperfecto técnico. Por ende, no hay motivos para preocuparse en Ferrari con el nuevo coche, al menos por el momento.

Hamilton mostró por primera vez el nuevo sistema aerodinámico de la F1 en acción

El circuito de Fiorano estuvo repleto tanto de aficionados como de prensa en las inmediaciones y algunos lograron capturar imágenes de la sesión del viernes. En uno de los videos grabados por Modena Motori se llega a observar cómo Lewis Hamilton activó el nuevo sistema de aerodinámica que llegó para reemplazar al DRS.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Esteban Ocon recordó su rivalidad con Checo Pérez en Force India: “Era mucha presión”

En síntesis