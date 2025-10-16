Es tendencia:
Lewis Hamilton fue tajante sobre los rumores de Christian Horner a Ferrari

El siete veces campeón de la Fórmula 1 participó de la rueda de prensa oficial en la previa del GP de Estados Unidos y ratificó su respaldo para Fred Vasseur.

Por Leandro Barraza

Ferrari tendrá la oportunidad de cambiar la cara este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. El equipo de Maranello consiguió un doblete en la edición 2024 de COTA con Charles Leclerc y Carlos Sainz, por lo que intentarán replicar lo hecho un año atrás para dejar atrás los fantasmas que dejó Singapur en la Scudería.

La continuidad se puso en tela de juicio luego de mal desempeño de Ferrari en tierras asiáticas y el rumor del posible fichaje de Christian Horner en su reemplazo tomó fuerza. No obstante, una de las voces autorizadas del equipo como lo es la de Lewis Hamilton se mostró en contra de la llegada del británico con pasado reciente en Red Bull Racing.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre el rumor de Christian Horner?

El siete veces campeón de la Fórmula 1 participó de la rueda de prensa oficial del GP de Estados Unidos este jueves y dijo sobre el posible fichaje de Horner: No sé de dónde han salido esos rumores, así que no puedo decir mucho al respecto, pero nos distraen un poco como equipo. Obviamente, el equipo ha dejado clara su postura con respecto a la renovación de Fred y tanto Fred como yo y todo el equipo estamos trabajando muy duro por el futuro del equipo, así que estas cosas… naturalmente, no ayudan.

Más adelante, Lewis completó: “Sé que todo el mundo en la fábrica está trabajando muy duro, concentrado, y este tipo de rumores a veces pueden distraer, pero para mí se trata realmente de mantener la concentración en el objetivo que tenemos ante nosotros y construir el coche del año que viene, seguir construyendo sobre la base de este año para que el año que viene podamos tener una mejor ejecución y un mejor rendimiento general”.

¿Qué posición ocupa Ferrari en el Campeonato de Constructores?

  1. McLaren – 650
  2. Mercedes – 325
  3. Ferrari – 298
  4. Red Bull Racing – 290
  5. Williams – 102
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 68
  8. Kick Sauber – 55
  9. Haas – 46
  10. Alpine – 20
