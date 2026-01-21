La Fórmula 1 ha ofrecido un sinfín de rivalidades a lo largo de su historia. Muchas veces estos enfrentamientos se daban entre pilotos de distintas escuderías, pero en muchas otras también se daban internamente entre pilotos del mismo equipo.

Este fue el caso de Checo Pérez y Esteban Ocon en Force India. El contexto le permitía a ambos luchar por puntos prácticamente todos los fines de semana, pero el hambre de un novato y el orgullo de un piloto más experimentado derivó en roces constantes.

Ocon platicó sobre esto a corazón abierto con Off The Grid y asumió parte de la culpa de aquella recordada rivalidad con Checo Pérez, a quien dice respetar hasta el día de hoy. “Era mucha presión. Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, Checo. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante”, comenzó rememorando en francés.

Más adelante, recordó los buenos resultados que consiguió Force India a raíz de esta rivalidad que empujaba a uno y otro a ser mejor: “En ese momento simplemente estábamos compitiendo duro y tratando de correr lo mejor posible. Y por eso también sumamos tantos puntos ese año. Estábamos compitiendo muy bien juntos”.

Esteban Ocon y Checo Pérez saludan al público con los monos de Force India (GETTY IMAGES)

Por otro lado, comentó: “Hubo momentos en los que cometí errores. Era muy joven, no tenía experiencia. Quería empujar fuerte y mostrarle a la gente de lo que era capaz. Hay cosas que me habría gustado cambiar“.

Finalmente, completó en la misma línea: “He cometido errores a lo largo de mi carrera, cosas que no debería haber hecho en las carreras. Pero así es como aprendes. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los superas. Con el respeto que tenía por Checo en ese momento, y que sigo teniendo ahora, habría preferido que las cosas se dieran de otra forma“.

Finalmente, Force India no pudo resolver sus problemas financieros y el equipo terminó siendo adquirido por Lawrence Stroll. La antigua escudería rosa ya no existe como tal y ahora compiten bajo el nombre de Aston Martin.

Esteban Ocon y Checo Pérez volverán a verse en 2026

Luego de un año sábatico, Checo Pérez regresa a la F1 en la temporada 2026 como piloto titular de Cadillac, escudería que hace su debut en la Máxima este año. Por otro lado, Esteba Ocon fue confirmado para continuar en Haas y es un hecho que ambos volverán a competir en la pista.

