John Elkann, presidente de Ferrari, manda una dura advertencia a Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Ferrari tuvo un 2025 para el olvido. La Scudería encaraba la temporada con grandes expectativa luego de quedar a un paso de obtener el Campeonato de Constructores en 2024 y con la presencia de nada más y nada menos que Lewis Hamilton. Sin embargo, el equipo de Maranello dio un paso atrás respecto al año pasado y el heptacampeón sigue sin podios vestido de rojo.

Sin ir más lejos, la escudería italiana no ganó ninguna carrera (sin contar Sprint) y viene de sufrir un doble abandono en el Gran Premio de Brasil 2025. En este contexto, el presidente de Ferrari –John Elkann– manifestó su frustración y le mandó una dura advertencia tanto a Lewis Hamilton como a Charles Leclerc.

¿Qué dijo John Elkann?

Este domingo por la noche se celebró el Comité Olímpico Italiano con la presencia de John Elkann. El presidente de Ferrari se refirió al rendimiento de la escudería en Interlagos y fue contundente. “El resultado en Brasil fue una gran decepción”, comenzó diciendo el mandamás.

Más adelante, criticó directamente a Hamilton y Leclerc: “Tenemos mecánicos que están ganando el campeonato con su excelente trabajo, especialmente con todo lo que hacen en boxes; si nos fijamos en nuestros ingenieros, el coche ha mejorado indudablemente. Si nos fijamos en el resto, no están a la altura. Tenemos pilotos que necesitan concentrarse más y hablar menos“.

Sin embargo, no pierde la fe y todavía cree que Ferrari puede recuperar el segundo lugar en el Campeonato de Constructores: “Aún quedan carreras importantes por delante y terminar segundos no es imposible”.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el desfile del GP de Brasil 2025 (GETTY IMAGES)

Tabla del Mundial de Constructores 2025

McLaren – 756 Mercedes – 398 Red Bull Racing – 366 Ferrari – 362 Williams – 111 Racing Bulls – 82 Aston Martin – 72 Haas – 70 Kick Sauber – 62 Alpine – 22

