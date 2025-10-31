Ni Piastri ni Bortoleto: Ferrari ya habría elegido al reemplazo de Lewis Hamilton

Ferrari parece haber dado un paso al frente luego de la pequeña crisis que vivió el equipo tras el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, Lewis Hamilton desperdició la chance de conseguir su primer podio en el GP de México luego de haber conseguido un P3 en la clasificación y sigue sin ofrecer los resultados esperados por el equipo de Maranello al momento de su contratación.

El siete veces campeón de la Fórmula 1 había ilusionado a los tifosi en el inicio de la temporada con su victoria en la Sprint del Gran Premio de China, pero no logró traducir ese rendimiento en el resto de las carreras, salvo su tercer puesto en la Sprint de Miami. A Hamilton le está costando la adaptación en Ferrari, pero no deja de ser el segundo piloto con mejor salario de la parrilla -por detrás de Max Verstappen- con 60 millones de dólares al año.

Por eso, en esta recta final del 2025 se empezó a instalar el rumor de que Ferrari no le renovaría a Lewis Hamilton en caso de que su rendimiento no mejore en la temporada 2026 con el cambio de reglamento. Desde ESPN colocaron al piloto favorito para reemplazar al británico si eso finalmente sucede. En su momento se había hablado de Oscar Piastri y Bernie Bernie Ecclestone había sugerido el nombre de Gabriel Bortoleto, pero se trata de otro joven piloto.

El piloto que reemplazaría a Lewis Hamilton en 2027

El elegido para reemplazar a Lewis Hamilton de cara a 2027, según ESPN, sería Oliver Bearman. El joven piloto de 20 años fue parte del equipo Ferrari e incluso sumó puntos para la escudería cuando finalizó séptimo en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 como reemplazo de Carlos Sainz, quien tuvo que ausentarse por una apendicitis.

Oliver Bearman en Austin (GETTY IMAGES)

Bearman viene de hacer una memorable carrera en el Gran Premio de México 2025. Ollie largó noveno, pero escaló y terminó cuarto -por encima de Lewis Hamilton- con su Haas. Además, igualó su mejor posición en la Fórmula 1 y fue elegido piloto del día.

