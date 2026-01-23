Aparecieron los primeros problemas en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Aunque todavía falta para el Gran Premio de Australia que abrirá el año oficialmente en marzo, Williams comunicó retrasos en la entrega del coche y no será parte de los test de pretemporada en Barcelona.

“Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48, mientras continuamos presionando para alcanzar el máximo rendimiento del auto”, comunicó la escudería.

El equipo de Grove era uno de los que prometía competir por puntos con motor Mercedes, pero ya sufrió su primer tropiezo y buscarán solventarlo de cara a los próximos test en Bahréin para llegar en óptimas condiciones a la primera carrera del año.

“En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluyendo un programa de VTT la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse de cara al primer test oficial en Bahréin y a la primera carrera de la temporada en Melbourne”, continuó el comunicado de Williams.

Por último, el equipo sostuvo: “Esperamos volver a pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros fans por su apoyo continuo: hay mucho por lo que ilusionarse juntos en 2026“.

Fecha de los test de pretemporada de la F1 2026

Test 1 : del 26 al 30 de enero en Barcelona

: del 26 al 30 de enero en Barcelona Test 2 : del 11 al 13 de febrero en Bahréin

: del 11 al 13 de febrero en Bahréin Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin

