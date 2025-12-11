Es tendencia:
Chivas Femenil ficha a una seleccionada nacional y exjugadora del América para el Clausura 2026

El Rebaño Sagrado fortaleció su plantel con una futbolista de jerarquía internacional que anteriormente defendió la camiseta del América Femenil.

Por Ramiro Canessa

Chivas Femenil fichó a futbolista con pasado en América.

Al igual que los equipos masculinos, en el futbol femenil mexicano también se empieza a mover el mercado de pases de cara al próximo torneo. En esta temporada, Tigres fue la que se consagró campeona del Torneo Apertura 2025 tras vencer por 4-3 en el global al América Femenil en una final con muchísimas emociones.

Mientras tanto, el equipo que ya cerró un fichaje importante para la próxima temporada es Chivas, que se quedó justamente con una futbolista que anteriormente formó parte del proyecto del América.

¿A quién fichó Chivas Femenil?

El club rojiblanco confirmó la llegada de una figura destacada de la Selección Mexicana Femenil: Mayra Pelayo. El refuerzo sorprendió a más de uno ya que supo jugar en América en donde tuvo un gran paso entre 2021 y 2022.

La jugadora, que en los últimos meses se consolidó como una de las figuras más destacadas del representativo nacional, estampó su firma con el Rebaño Sagrado luego de concretarse una negociación con Xolas de Tijuana. La incorporación se dio a conocer este miércoles mediante las plataformas oficiales del equipo femenil, donde Chivas compartió fotos y mensajes que oficializaban su llegada de cara al próximo torneo.

La futbolista se mostró muy feliz por este nuevo desafío: “Estoy realmente ilusionada por llegar. Desde que arribé me han recibido de una forma que me dejó sorprendida. Siento una mezcla de emoción, expectativa y nervios, pero sobre todo mucha felicidad por unirme a este club”.

En síntesis

  • Tigres Femenil ganó el Torneo Apertura 2025 venciendo 4-3 en el global al América.
  • Chivas Femenil fichó a Mayra Pelayo, ex-jugadora del América, para la próxima temporada.
  • El fichaje de Mayra Pelayo por Chivas se concretó tras un acuerdo con el club Xolas de Tijuana.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
