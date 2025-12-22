Luego de la llegada de Antonio Sancho a la dirección deportiva de Pumas, el mercado de fichajes para el conjunto universitario se ha estado moviendo rápidamente. Y es que en esta semana dieron a conocer un par de refuerzos para el Clausura 2026; el primero de ellos es Juninho y el segundo es Antonio Leone, quien fue presentado hoy.

Mediante las redes sociales del conjunto auriazul se dio a conocer la llegada de este nuevo elemento que formará parte de la escuadra de Efraín Juárez para el próximo torneo. “El defensa central Antonio Leone ya es Puma. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Tony”, fue el mensaje que acompañó el anuncio de este nuevo refuerzo.

¿Quién es Tony Leone?

Su nombre completo es Antonio Jermiah Leone Larios, nacido en Long Beach, California el 28 de abril del 2004; llega a la escuadra universitaria con 21 años de edad. Tiene ambas nacionalidades, por lo que es méxico-americano y juega como defensa central. Su debut lo tuvo con Los Ángeles FC en el 2020, por lo que ya tiene cinco años de profesión en primera.

Y es que cabe mencionar que de acuerdo con sus cualidades, el zaguero ascendió de las fuerzas básicas del LAFC firmando un contrato el 8 de julio del 2020, por lo que inmediatamente se puso a disposición. Ya para el 2021 fue cedido a Las Vegas Lights que es un equipo filial de Los Ángeles en la USL Championship donde continuó y luego llegó a Rayados.

Aunque es elegible para jugar con México y Estados Unidos, hasta el momento sólo ha tenido participaciones con los de las Barras y las Estrellas en las categorías Sub 15 y Sub 17, y con México en las mismas divisiones, por lo que su desempeño en la escuadra universitaria podría abrirle nuevas brechas en la Sub 23.

En síntesis

Perfil del Jugador

Trayectoria y Formación

A pesar de su corta edad, Leone cuenta con una formación sólida en el fútbol de Norteamérica: