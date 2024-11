Por ello, no hay que dejar de apoyar a la Liga MX Femenil que poco a poco, va conquistando un espacio en el corazón del público, sobre todo en aquél público femenino que una vez, creyó impensable dedicarse al balompié .

Liga MX Femenil: 5 razones para verla y no perderte un solo partido

La verdadera importancia del Clásico Nacional en la Liguilla de la Liga MX Femenil, no es solo por el tema histórico, sino también por la parte de cómo el hecho de que ocurra este partido, será una fuente de inspiración .

Esta es otra razón para celebrar que tendremos un Chivas vs América en la Liga MX Femenil, y lo mejor es que esto se dará en su vitrina más importante: La Liguilla, a la cual solo llegan las mejores .

Si bien no es la primera vez que esto ocurre, hay que darle su espacio y reconocimiento a este duelo, ya que servirá como modelo y referente para un importante sector de la población: las jóvenes y niñas .

Lejos han quedado los años en los que se decía en público, y en medios masivos de comunicación, que el futbol no era para las mujeres, y que el papel de ellas estaba en las labores del hogar .

No olvidemos que este duelo es sin duda alguna el más importante del futbol mexicano, pero hasta antes de la llegada de la Liga MX, los hinchas solo podían disfrutarlo en su formato varonil .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.