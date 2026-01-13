Desde la Jornada 1 de la Liga MX Femenil el equipo de Mazatlán Femenil sorprendió a todos y es que después de que sólo sumaron 2 puntos en el torneo anterior, ahora lograron vencer a FC Juárez en su primer encuentro. Pero ahí no paró todo, sino que ahora consiguieron llevarse la victoria ante Santos y tener ya un total de 6 unidades.

Mazatlán por encima de equipos top en la Liga MX Femenil

Esto las pone en el cuarto puesto de la tabla general, sólo por debajo de Rayadas, Pachuca y Toluca. Lo que llama la atención es que equipos como Cruz Azul, Chivas, América, Pumas y hasta las actuales campeonas del torneo están por debajo de las Cañoneras. Clubes que son considerados importantes en la competencia año con año.

Aquí hay que recalcar que en el caso de las Amazonas afectó que no disputaron esta segunda jornada ante Puebla, por lo que no sumaron puntos y por ello se mantienen tan alejadas. Pero es de admirarse que el equipo dirigido por Nicolás Morales esté dando ese batacazo que se ha esperado de este equipo durante varios años.

¿El último baile?

Si bien, aún no se ha enfrentado a estos clubes, es el mejor comienzo que se les ha visto, además, llama la atención que sea el torneo en el que probablemente este conjunto desaparezca. Es decir, que con la llegada del Atlante, será esa escuadra quien compre la franquicia y se queden con las futbolistas que vienen de esa plantilla.

Hasta el momento no hay nada definido respecto a lo que pasará con el equipo de Mazatlán, pero por ahora pueden disfrutar de algo histórico en el torneo estando por encima de equipos de alto calibre. Su siguiente duelo de la Jornada 3 será ante Pumas, en Ciudad Universitaria, por lo que aquí se verá cuál es el nivel que están dispuestas a dar.

En síntesis