Complicado inicio tuvo el Club América Femenil en el primer partido del Clausura 2026 y es que el equipo de Ángel Villacampa visitó a Xolas en el Estadio Caliente. Todo parecía indicar que sería un partido sencillo para las azulcremas, por lo que han representado ambos equipos en los últimos torneos, pero salió mucho más complicado para ellas.

Las Águilas salieron de la frontera con dos jugadoras menos; una de ellas fue Scarlett Camberos, la delantera azulcrema salió del terreno de juego después de un par de tarjetas amarillas por faltas contra el rival; pero la afición se mostró molesta al ver que la primera de ellas no tenía razón para marcarse y aún así se fue expulsada del partido.

Por ello, la escuadra la perderá un partido, si esa es la sanción que finalmente le da la Comisión de Arbitraje. Sin embargo, la mexicana muy molesta por lo vivido en el encuentro decidió exponer en redes sociales una herida que tuvo arriba de la rodilla, la cual se ve claramente expuesta, por lo que hizo énfasis al arbitraje que no ayudó mucho.

Lesión de Scarlett Camberos

De esta manera, la afición se dio a la tarea de buscar el video de esa jugada y se ve de forma concreta cómo al barrerse el pie de la jugadora de Tijuana, que en este caso era Kader Hancar, la delantera turca, quien deja el pie recargado justamente en la zona donde Camberos muestra esa herida y es ahí donde viene la polémica.

La polémica jugada

Esta jugada precisamente se da en el minuto 26, es decir tiempo después de que Isa Haas saliera lesionada por un golpe en la cara por parte de la misma jugadora de Xolas. Tras el análisis, el arbitraje debió expulsar en esa anterior situación a la jugadora rojinegra, pero al dejarla continuó y generó todavía esa lesión en Camberos y sólo se llevó una tarjeta amarilla en todo el duelo.

En síntesis

Scarlett Camberos fue expulsada tras recibir dos tarjetas amarillas en el partido contra Xolas .

fue expulsada tras recibir dos tarjetas amarillas en el partido contra . La jugadora Isa Haas abandonó el encuentro por un golpe en la cara al minuto 26 .

abandonó el encuentro por un golpe en la cara al . Kader Hancar, delantera de Tijuana, provocó una herida arriba de la rodilla a Scarlett Camberos.

