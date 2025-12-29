En el marco de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, Sudáfrica derrotó 3-2 a Zimbabue con anotaciones de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis, decretando la clasificación a los Octavos de Final tras quedar segundo en el Grupo B por detrás de Egipto.

Con 6 unidades, los Bafana Bafana enfrentarán en la próxima fase a al segundo del Grupo F, que puede ser Costa de Marfil, Camerún o Mozambique. Cabe recordar que el equipo terminó ahora por encima de Angola y Zimbabue para continuar en competencia.

Pese a la victoria, la afición se mostró con algunas dudas que expresó en los comentarios del perfil oficial del equipo: “¡Eh, este partido fue un desastre! Ahora estamos en la Copa Africana de Naciones, pero si no mejoramos la defensa, vamos a tener problemas“, dando pistas por dónde pasan las debilidades del equipo.

Es necesario añadir que Sudáfrica será el primer rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, que además será el partido inaugural del torneo. Javier Aguirre y su cuerpo técnico seguirán de cerca estos compromisos para estudiar bien las deficiencias del rival.

La reacción de los aficionados de Sudáfrica tras el triunfo ante Zimbabue

