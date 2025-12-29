Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Aficionados de Sudáfrica le dan pistas a México y Javier Aguirre antes del Mundial 2026: ”Vamos a tener problemas”

Los Bafana Bafana avanzaron en la Copa Africanas de Naciones y la afición mostró su malestar por cómo se dio la clasificación.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Sudáfrica avanzó en la Copa Africanas de Naciones y la afición mostró su malestar por cómo se dio la clasificación
© Getty ImagesSudáfrica avanzó en la Copa Africanas de Naciones y la afición mostró su malestar por cómo se dio la clasificación

En el marco de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, Sudáfrica derrotó 3-2 a Zimbabue con anotaciones de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis, decretando la clasificación a los Octavos de Final tras quedar segundo en el Grupo B por detrás de Egipto.

Publicidad

Con 6 unidades, los Bafana Bafana enfrentarán en la próxima fase a al segundo del Grupo F, que puede ser Costa de Marfil, Camerún o Mozambique. Cabe recordar que el equipo terminó ahora por encima de Angola y Zimbabue para continuar en competencia.

Tweet placeholder

Pese a la victoria, la afición se mostró con algunas dudas que expresó en los comentarios del perfil oficial del equipo: “¡Eh, este partido fue un desastre! Ahora estamos en la Copa Africana de Naciones, pero si no mejoramos la defensa, vamos a tener problemas“, dando pistas por dónde pasan las debilidades del equipo.

Publicidad

Es necesario añadir que Sudáfrica será el primer rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, que además será el partido inaugural del torneo. Javier Aguirre y su cuerpo técnico seguirán de cerca estos compromisos para estudiar bien las deficiencias del rival.

La reacción de los aficionados de Sudáfrica tras el triunfo ante Zimbabue

Publicidad
Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

ver también

Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

Publicidad
Publicidad

En síntesis

  • Sudáfrica clasificó a Octavos de la Copa Africana 2025 tras vencer 3-2 a Zimbabue.
  • El conjunto africano terminó segundo del Grupo B con 6 unidades, por detrás de Egipto.
  • Los Bafana Bafana enfrentarán a México el 11 de junio en el partido inaugural del Mundial 2026.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Henry Martin vuelve a la Selección Mexicana? Las chances que vaya el Mundial 2026
América

¿Henry Martin vuelve a la Selección Mexicana? Las chances que vaya el Mundial 2026

Antonio Mohamed y una revelación sobre su vida deportiva en México
Toluca FC

Antonio Mohamed y una revelación sobre su vida deportiva en México

Se filtraron imágenes de los trabajos en el campo de juego del Estadio Azteca
Mundial 2026

Se filtraron imágenes de los trabajos en el campo de juego del Estadio Azteca

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el nuevo valor de mercado de Gil Mora
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el nuevo valor de mercado de Gil Mora

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo