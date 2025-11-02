Este domingo la Selección Mexicana Femenil volvió a hacer historia, luego de vencer a Italia en el juego de los Cuartos de Final, el conjunto nacional se impuso en tanda de penales con un 5-4, después de que en el tiempo regular lograran un empate de 0-0 que les dio la oportunidad de llegar y clasificar a las Semifinales del Mundial Sub 17.

La heroína de este partido fue Valentina Murrieta, la portera mexicana logró atajar dos goles en el tiempo regular ayudando así a que la escuadra se mantuviera con su arco en ceros hasta que pasaran los 90 minutos y el agregado. La primera parada fue al 20 y después al minuto 41 la segunda con lo que se logró el resultado.

De nueva cuenta en la tanda de penales para sellar su pase, fue la tercera pena máxima la que la mexicana logró atajar para de ahí poner nerviosas a las italianas. Por su parte, el equipo consiguió anotar los restantes y de esta manera consiguieron su clasificación a la siguiente ronda y ahora tendrán a un rival ya conocido.

¿Contra quién va México en Semifinales?

México tendrá que medirse ante Países Bajos, escuadra a la que enfrentó en su segundo partido de la fase de grupos. En esa ocasión la escuadra nacional logró un resultado de 1-0 venciendo a las holandesas, por lo que ahora van en busca de la revancha, pero al estar a un paso de la Gran Final haría que las Tricolor repitan ese marcador victorioso.

¿Cuándo se juega el México vs Países Bajos?

El partido se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre por las Semifinales del Mundial Sub 17 Femenil, la cita es a las 13:00 horas del centro de México. La forma de ver este encuentro será especialmente por ViX Premium, aunque tomando en cuenta que son fases importantes se espera la confirmación de TUDN para que vaya por TV abierta.

