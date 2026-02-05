La Selección Mexicana de Javier Aguirre sigue trabajando y planificando lo que será su preparación de cara al Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos. Con la presión de jugar en casa, el Tri sabe que necesita llegar con rodaje y enfrentando a rivales de primer nivel.

Hasta ahora, México todavía no logró encontrar su mejor versión dentro del campo de juego. El rendimiento mostrado en los últimos amistosos dejó muchas dudas y el nivel colectivo estuvo lejos de lo esperado, algo que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

Las primeras pruebas realmente exigentes llegarán en el mes de marzo y serán claves para medir el verdadero estado del equipo. En primer lugar, México se enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, y luego tendrá otro compromiso de alto voltaje frente a Bélgica en territorio estadounidense.

Estos dos encuentros marcarán un punto de inflexión en el proceso de Aguirre, pero no serán los únicos desafíos importantes antes del Mundial. La Federación ya trabaja para que el Tri tenga más partidos ante selecciones de jerarquía internacional y pueda corregir errores a tiempo.

En ese contexto, se confirmó un nuevo amistoso de alto nivel que descarta definitivamente el cruce ante la Selección Argentina, como se había especulado en un principio. México apostará por otro rival de élite para seguir elevando la exigencia de su preparación.

México se medirá ante España

La Selección Mexicana cerró un amistoso ante España, una de las potencias del fútbol mundial y campeona en Sudáfrica 2010. El combinado europeo planea disputar dos encuentros de preparación antes de enfocarse de lleno en la búsqueda de su segunda estrella y uno de ellos sería frente al Tri.

La idea es que España juegue primero un partido de exhibición en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, y luego viaje a Norteamérica para afrontar su última prueba. Según informó el diario AS, todo apunta a que ese duelo sea ante México y se dispute en la Conferencia Este de los Estados Unidos, en lo que será una prueba de máxima exigencia para el equipo de Javier Aguirre.

