La etapa de Sergio Ramos en Rayados llegó a su fin tras la eliminación del equipo en el Apertura 2025 de la Liga MX al ser eliminado por Toluca en las Semifinales. Ahora, el futbolista de 39 años busca nuevos horizontes, pero también atiende sus inversiones por fuera del campo de juego.

A través de un video en su canal de YouTube, Marca reveló que el jugador podría ser accionista del Sevilla, club donde debutó como jugador: “Ramos vuelve a escena en la posible venta del Sevilla. El camero que acaba de cerrar su etapa en Rayados de Monterrey habría comenzado a moverse discretamente para conocer de primera mano la situación real del club de su vida y valorar una posible entrada como inversor“.

Y continuaron: “Su aparición se produce en un momento clave. La operación con el grupo inversor extranjero, que parecía encaminada, se ha ido enfriando, lo que ha reabierto la puerta a la llamada tercera vía, liderada por los empresarios sevillanos Antonio Lappi y Fede Quintero“.

Sergio Ramos no continua en Rayados para 2026. [Foto: Getty Images]

“Un proyecto que busca que el Sevilla siga siendo de los sevillistas y que siempre ha tenido un deseo claro, recuperar a Monchi. Y ahí encaja Sergio Ramos, que ya comparte proyecto con él en San Fernando 1940. Por ahora son solo contactos iniciales, pero el nombre de Sergio Ramos ya vuelve a sonar en los despachos del Sánchez Pizjuan“, remataron.

Los negocios de Sergio Ramos por fuera del futbol

Mientras espera el llamado de un equipo que le convenza con su proyecto deportivo, el jugador español está desarrollando su faceta empresarial, diversificando sus inversiones en sectores como el inmobiliario, la ganadería, la moda y el arte.

De hecho, su sociedad inmobiliaria ha superado en este 2025 la barrera de los dos millones de euros de ingresos y cerró el ejercicio con unos beneficios de 281.000 euros. Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), a través del cual el futbolista participa en uno de los grandes desarrollos urbanísticos del futuro Madrid.

El proyecto de Los Berrocales forma parte de la gran expansión residencial de la capital española, que incluye otros desarrollos como Valdecarros o Los Ahijones, y allí se perfila como una de las zonas de mayor proyección a medio y largo plazo donde el defensa participa.

