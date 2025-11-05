Es tendencia:
Malas noticias en Rayados: Sergio Ramos podría no jugar frente a Chivas por el Apertura 2025

Sergio Ramos está en duda para el partido del próximo sábado ante el Rebaño. Los detalles de la situación del español.

Por Patricio Hechem

Sergio Ramos, en duda para enfrentar a Chivas

El próximo fin de semana se disputa la última jornada de la fase regular del Apertura 2025. Muchos equipos juegan por algo, ya sea la clasificación a la Liguilla o el Play-In. En el caso de Rayados, el club de Nuevo León ya aseguró estar entre los primeros seis de la tabla.

No obstante, Monterrey está 5° en la clasificación en la actualidad y tiene posibilidades de terminar más arriba en caso de ganarle a Chivas el próximo sábado. Pero en las últimas horas surgió la noticia de que Sergio Ramos podría no jugar el partido.

De acuerdo a la información revelada por Felipe Galindo, periodista de Multimedio Deportes, el defensa español no estuvo presente en el entrenamiento de este martes de Rayados pensando en el duelo ante el Rebaño Sagrado, el cual se llevó a cabo en El Barrial.

La molestia de Sergio Ramos se produjo por un golpe en su pierna derecha que sufrió en el Clásico Regio ante Tigres. Por esta razón, la leyenda del Real Madrid se hizo presente en un hospital para hacerse un estudio de control, informó el comunicador mencionado.

Sergio Ramos en el Clásico Regio (Getty Images)

Sergio Ramos en el Clásico Regio (Getty Images)

Los detalles del estudio realizado por Sergio Ramos aún no salieron a la luz, pero en Domènec Torrent y su cuerpo técnico habría preocupación por la situación del defensa español de cara al partido frente a Chivas. La presencia del capitán se confirmará en los próximos días.

Las opciones de Rayados

La advertencia de Domènec Torrent a sus jugadores tras el empate de Rayados en el Clásico Regio

La advertencia de Domènec Torrent a sus jugadores tras el empate de Rayados en el Clásico Regio

Rayados está 5° en la tabla y, si bien numéricamente podría hasta terminar 2°, lo más factible es que a lo sumo pueda superar a Tigres en la clasificación y que termine 4° en la Liga MX. Monterrey tiene 31 puntos y podría quedar igualado con Toluca y América que tienen 34 unidades, pero la diferencia de gol con ambos equipos es muy grande como para superarlos.

En síntesis

  • Sergio Ramos podría perderse el partido de Rayados contra Chivas por el Apertura 2025.
  • El defensa español Sergio Ramos se realizó un estudio por un golpe en su pierna derecha sufrido ante Tigres.
  • El club Rayados de Monterrey está clasificado 5° actualmente y busca terminar lo más arriba posible.
