Ousmane Dembélé y Lamine Yamal lucharon entre sí en la última edición tanto del Balón de Oro como del FIFA The Best. Según los votaciones, ambos fueron los mejores de la temporada, pero el atacante francés del PSG terminó imponíendose en los dos galardones. No obstante, Sergio Ramos no considera a ninguno como el mejor de la actualidad.

Tras confirmarse que no continuará en Rayados de Monterrey, Ramos viajó a España para presenciar el partido entre Real Madrid y Sevilla, clubes en los que dejó huella. Ahora bien, luego del encuentro se catalogó a un futbolista de la Casa Blanca como el “número uno”.

Se trata de Kylian Mbappé. Donatello marcó el segundo tanto que selló la victoria del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y se aisló todavía más en la tabla de goleo. Además, Kiki cumplió años y, ante esta situación, Ramos lo felicitó en redes sociales: “Muchas felicidades, mi hermano. Ya lo dije hace tiempo… número uno”.

La publicación de Sergio Ramos en Instagram por el cumpleaños de Kylian Mbappé

¿Sergio Ramos y Kylian Mbappé fueron compañeros?

Aunque no llegaron a coincidir en Real Madrid, Sergio Ramos y Kylian Mbappé sí fueron compañeros en Paris Saint-Germain. Ambos conformaron aquel equipo de ensueño que también contaba com figuras de la talla de Lionel Messi o Neymar. Sin embargo, no dieron la talla en la UEFA Champions League y terminaron decepcionando a sus aficionados.

¿Dónde jugará Sergio Ramos?

Por el momento, el futuro del defensa sevillano es una incógnita. Su prioridad es regresar a Europa y fue vinculado con Manchester United. Sin embargo, también surgió un rumor que estaba en carpeta de Libertad de Paraguay junto a James Rodríguez.

