Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Ni Lamine Yamal ni Dembélé: Sergio Ramos elige al mejor jugador de la actualidad

El experimentado defensa se refirió a un futbolista como "número uno". Sin embargo, el elegido por Ramos no fue ninguno de los dos máximos candidatos al último Balón de Oro.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Sergio Ramos no considera que Lamine Yamal u Ousmane Dembélé sean los mejores del mundo
© GETTY IMAGESSergio Ramos no considera que Lamine Yamal u Ousmane Dembélé sean los mejores del mundo

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal lucharon entre sí en la última edición tanto del Balón de Oro como del FIFA The Best. Según los votaciones, ambos fueron los mejores de la temporada, pero el atacante francés del PSG terminó imponíendose en los dos galardones. No obstante, Sergio Ramos no considera a ninguno como el mejor de la actualidad.

Publicidad

Tras confirmarse que no continuará en Rayados de Monterrey, Ramos viajó a España para presenciar el partido entre Real Madrid y Sevilla, clubes en los que dejó huella. Ahora bien, luego del encuentro se catalogó a un futbolista de la Casa Blanca como el “número uno”.

Se trata de Kylian Mbappé. Donatello marcó el segundo tanto que selló la victoria del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y se aisló todavía más en la tabla de goleo. Además, Kiki cumplió años y, ante esta situación, Ramos lo felicitó en redes sociales: “Muchas felicidades, mi hermano. Ya lo dije hace tiempo… número uno”.

La publicación de Sergio Ramos en Instagram por el cumpleaños de Kylian Mbappé

La publicación de Sergio Ramos en Instagram por el cumpleaños de Kylian Mbappé

Publicidad

¿Sergio Ramos y Kylian Mbappé fueron compañeros?

Aunque no llegaron a coincidir en Real Madrid, Sergio Ramos y Kylian Mbappé sí fueron compañeros en Paris Saint-Germain. Ambos conformaron aquel equipo de ensueño que también contaba com figuras de la talla de Lionel Messi o Neymar. Sin embargo, no dieron la talla en la UEFA Champions League y terminaron decepcionando a sus aficionados.

¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?

ver también

¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?

¿Dónde jugará Sergio Ramos?

Por el momento, el futuro del defensa sevillano es una incógnita. Su prioridad es regresar a Europa y fue vinculado con Manchester United. Sin embargo, también surgió un rumor que estaba en carpeta de Libertad de Paraguay junto a James Rodríguez.

En síntesis

  • Sergio Ramos definió a Kylian Mbappé como el “número uno” mediante una publicación en redes.
  • Kylian Mbappé anotó el gol decisivo en la victoria del Real Madrid en el Bernabéu.
  • Sergio Ramos viajó a España tras confirmarse su salida del club Rayados de Monterrey.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Así quedó la tabla general de LaLiga tras la victoria del Real Madrid
UEFA

Así quedó la tabla general de LaLiga tras la victoria del Real Madrid

Las alineaciones de Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga
UEFA

Las alineaciones de Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga

Mientras CR7 marcó 59 goles con Real Madrid, cuántos anotó Mbappé en 2025
Futbol Internacional

Mientras CR7 marcó 59 goles con Real Madrid, cuántos anotó Mbappé en 2025

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Villarreal vs. Barcelona?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo