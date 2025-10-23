Es tendencia:
Rayados de Monterrey

¿Rayados o Arabia Saudita? Sergio Ramos define su futuro y ya tendría una decisión tomada

El zaguero español recibió tentaciones para la continuación de su carrera, pero en su cabeza ya estaría todo claro.

Por Martín Zajic

Sergio Ramos, entre Monterrey y el futbol árabe.
El proyecto institucional del Club de Futbol Monterrey marcha a todo trapo, y en los pasillos de El Barrial solo piensan cómo seguir edificando sobre lo construido. Dentro de esas aristas, un factor trascendental para la directiva es poder sostener a largo plazo la base de la plantilla con la que los ‘Rayados’ cuentan en esta corriente temporada.

En ese sentido, un punto importante de la planificación reside en la definición del futuro de Sergio Ramos. El zaguero español no solo es un futbolista de elite y una de las estrellas del equipo, sino también uno de los bastiones de la defensa albiazul, un líder positivo del vestidor, y por sobre todo, quien porta la cinta de capitán de Monterrey.

El experimentado marcador central finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre, luego de haber firmado a principio de año un vínculo por solo una temporada. De este modo, al no haber existido ningún anuncio ni pronunciación oficial respecto al devenir deportivo del defensor, la afición se ha impacientado en saber qué va a suceder.

Rayados disfruta la jerarquía de Sergio Ramos [Foto: Getty]

En los últimos meses, Sergio Ramos fue tentado por los millones del futbol de Arabia Saudita para cerrar en el destino asiático su carrera profesional. Con una verdadera fortuna al contado y también a modo de salario, además de beneficios y lujos en su vida personal, varios equipos de Medio Oriente intentaron seducir al ’93’ de Monterrey.

Por otra parte, así como desde el exterior ya han buscado al español, las autoridades de Monterrey también le propusieron continuar en 2026 en el conjunto regiomontano, rodeado de las figuras que ya forman parte del plantel y de futuras estrellas que puedan estar al caer en el mediano plazo. En ‘La Pandilla’ consideran a Ramos una pieza clave para conseguir títulos en el futuro.

Ante estas dos circunstancias que se presentan en torno al zaguero central, Sergio Ramos tendría una determinación tomada: según reveló la reconocida cadena TUDN, con fuentes en El Barrial, el futbolista ya le habría manifestado a Rayados su decisión de renovar por un año. Por su avanzada edad, la firma no pasaría de una temporada por desconocer como estará físicamentre tras aquel período.

Lucas Ocampos, figura de Rayados, mete presión a Toluca con un palito: “Todos hablan de ellos…”

Desde su llegada a Monterrey, Sergio Ramos ha disputado 27 partidos en total (2.392 minutos jugados), donde ha podido aportar ¡7 goles!, además de ser amonestado en ocho oportunidades. Entre su virtud en los duelos aéreos en el área rival y el hacerse cargo de los penales, le brinda un importante aporte ofensivo al equipo. ¿Habrá SR4 por otros doce meses?

Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX: partidos, días, horarios y TV de los partidos

martín zajic
Martín Zajic
