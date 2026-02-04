Lionel Messi encontró su tranquilidad y la de su familia en Estados Unidos después de muchos años viviendo en Europa. El argentino está muy cómodo en Inter Miami, donde le dieron todo lo que necesitaba tanto dentro como fuera de la cancha, algo que para esta etapa de su carrera era clave. Además, sigue compitiendo al máximo nivel y disfrutando del día a día sin las presiones extremas que vivió durante gran parte de su carrera.

Lionel Messi en Inter Miami (Getty Images)

Desde su llegada a la MLS, el impacto de Messi fue inmediato. Inter Miami fichó jugadores importantes, levantó los primeros títulos de toda su historia y gran parte de ese crecimiento se explica por el nivel que mostró el rosarino dentro del campo de juego. Por eso, hace poco renovó su contrato y todo parece indicar que podría retirarse allí, descartando por completo un regreso al Barcelona, el club de su vida.

Sin embargo, más allá de esa comodidad y del presente en Estados Unidos, hay instituciones que siguen soñando con contratarlo. Clubes que saben que es difícil, pero que no pierden la ilusión de poder darle un cierre especial a la carrera del mejor futbolista de todos los tiempos.

Newell’s sueña con el regreso de Messi en 2027

En las últimas horas, desde la directiva de Newell’s, el club argentino del que salió Lionel Messi, revelaron que ya están trabajando para intentar contar con el rosarino en el futuro cercano. La idea sería poder sumarlo durante el primer semestre de 2027, en lo que sería un regreso histórico al fútbol argentino.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso. Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, expresó Juan Manuel Medina, vicepresidente de La Lepra, dejando en claro que se trata de un sueño compartido por muchos.

De todos modos, Newell’s no es el único que se ilusiona con fichar a Messi. El otro club que sueña con sumarlo es el Al-Ittihad de Arabia Saudita. El dueño de la institución árabe ya dejó en claro que estaría dispuesto a pagarle al argentino lo que él considere necesario para convertirlo en el fichaje estrella del equipo y sacudir nuevamente al futbol mundial.

