Nunca pensamos que los caminos de Lionel Messi y Álvaro Fidalgo pudieran tener algo en común. Sin embargo, en el mundo del futbol todo es posible y lo que en estos momentos podría preocupar a Argentina y al propio “10” de la Albiceleste, sería una buena noticia para el “Maguito” que podría ganar más terreno en el Real Betis.

La mañana de este martes el Real Betis dio a conocer un par de noticias en sus redes sociales, la primera es que Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, por lo que estará fuera por lo menos un mes, en caso de que se lleve de la manera correcta su rehabilitación y queda fuera de competencia.

La otra noticia fue la llegada de Fidalgo al equipo, donde ya se puso a entrenar y dio fecha hasta de su debut. Con la ausencia de Lo Celso, las oportunidades en el mediocampo para Álvaro serán más continuas, por lo que se abre un buen espacio dentro de la plantilla y con un arranque importante podría apoderarse de esa zona.

¿Cuál es el tema de Fidalgo y Argentina?

El tema con Lo Celso es que el 27 de marzo se juega La Finalissima, donde España tendrá que enfrentarse a Argentina. Aquí es donde Messi sufre porque posiblemente no podrá contar con el jugador, a eso se une la baja de Juan Marcos Foyth. Este es un grave problema para la “Albiceleste” en caso de que tampoco puedan recuperarlo a tiempo.

La situación para la escuadra de Messi y compañía parece no ser del todo alentadora, pero para el exjugador del América es algo muy bueno, ya que tiene la oportunidad de ganarse un puesto sin tanta rotación y en cuanto el futbolista regrese ya estar más acoplado al sistema de juego del Betis y no tener problemas para su titularidad.

