James Rodríguez no continuará en el Club León a partir de 2026, luego de que se confirmara que no renovará su contrato. Tras días de rumores, los propios directivos del club mexicano lo hicieron oficial, dejando el futuro del mediocampista en la incertidumbre.

Varias instituciones han mostrado interés en contar con James, por lo que en las próximas semanas decidirá cuál es la mejor opción para retomar su mejor versión futbolística. El colombiano sabe que necesita sumar minutos y tener ritmo, especialmente porque faltan pocos meses para el Mundial 2026.

La cita mundialista será una gran oportunidad para James con la Selección Colombia, y podría ser su última chance de ganar un título con su país, que es uno de sus grandes sueños. Por eso, cada decisión de aquí a entonces será clave para su preparación.

En la antesala de una nueva fecha FIFA, el entrenador del seleccionado colombiano rompió el silencio y se refirió al presente de James, además de lanzar una advertencia importante sobre lo que espera de él.

Lo que dijo Néstor Lorenzo de James

Néstor Lorenzo aseguró que ve bien al mediocampista: “El presente es bueno. En el futuro sí queremos que compita como lo viene haciendo, porque estuvo bien”. También agregó que hay muchos clubes interesados en el jugador y que pronto se definirá su próximo destino.

Finalmente, el DT argentino dejó claro que lo que más necesita James es sumar minutos y ritmo de competencia para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá: “Queremos que llegue con ritmo”.