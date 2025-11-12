Luego de algunos días de incertidumbre, Cruz Azul dio a conocer el estado de salud de Kevin Mier, tras la lesión sufrida el último fin de semana. La escuadra cementera no podía arrojar ninguna comunicación hasta no conocer el resultado de los estudios, que salieron a la luz hace instantes con una publicación fuerte que ya se encuentra en boca de todos.

Para revelar la gravedad de la lesión de su guardameta titular, a través de sus redes sociales oficiales la institución lanzó un comunicado donde apunta contra todos. El club aprovechó el momento y el posteo donde arrojaría la información sobre su portero, para explayarse más y señalar a quienes considera responsables de lo sucedido con el colombiano.

En primer lugar, deja expuesto a Adalberto Carrasquilla, futbolista de Pumas UNAM que comete la infracción sobre Mier cuando no tenía necesidad de realizar la entrada, y por otro, señala a la Liga MX y al Comité Disciplinario, por no haber aplicado la sanción que Cruz Azul consideraba adecuada ni dentro del campo ni fuera del mismo ‘desde el escritorio’.

“CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada. Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación. El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas“, fue la carta que el conjunto celeste publicó en sus redes sociales, a modo de comunicación para sus aficionados pero también para reclamar a viva voz por la injusticia que creen tuvo lugar.

Kevin Mier tendrá para un largo tiempo de baja [Foto: Getty]

¿Cuánto tiempo tardará Kevin Mier en recuperarse de su lesión?

Producto de la gravedad del parte médico conocido, el portero de Cruz Azul y de la Selección Colombiana estará entre 4 y 6 meses fuera de los campos de juego, según confirmó ‘Pipe’ Sierra, el periodista más confiable que cubre la actualidad del seleccionado sudamericano. Una vez cumplido ese plazo de rehabilitación, seguramente necesite un tiempo más para recuperar el ritmo futbolístico perdido en su ausencia.

Esta situación encendió las alarmas en Colombia, dado que Kevin Mier llegará muy con lo justo al inicio del Mundial 2026, poniendo en riesgo su convocatoria dentro de la lista final. Actualmente, el guardameta está peleando por el puesto de “tercer arquero” bajo la consideración del DT Néstor Lorenzo, que tiene mejor posicionados en su radar a Camilo Vargas (Atlas) y a Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

En síntesis:

El portero Kevin Mier de Cruz Azul sufre fractura en la tibia de la pierna derecha.

de Cruz Azul sufre de la pierna derecha. La lesión de Mier fue ocasionada por una entrada de Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM.

fue por una entrada de de Pumas UNAM. Kevin Mier estará fuera de las canchas por 4 a 6 meses tras su procedimiento quirúrgico.

