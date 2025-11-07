Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

No se vio en TV: el árbitro que expulsó a Luis Díaz en Bayern vs. PSG explicó por qué lo hizo

Un par de días después, se conoció un video inédito donde el juez del partido justificó su fallo contra el colombiano.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Maurizio Mariani se confesó sobre su decisión.
Maurizio Mariani se confesó sobre su decisión.

La semana de acción en el futbol europeo acaba de finalizar y dejó como episodio destacado el ‘encontronazo’ entre Luis Díaz y Achraf Hakimi, que derivó en la expulsión del delantero colombiano y en la lesión del defensor marroquí. Aficionados, periodistas, jugadores y entrenadores se han manifestado al respecto, pero todavía faltaba oír la palabra del verdadero protagonista.

Publicidad

Días después de la polémica jugada y de toda la repercusión que generó en torno a ella, se filtró un video que ‘aclara’ la decisión del juez de mostrarle la tarjeta roja al jugador de Bayern Múnich. Futbolistas actuales y leyendas de los ‘Bávaros’ habían saltado a defender al guajiro, pero el italiano Maurizio Mariani se mostró muy convencido sobre su determinación de expulsar al atacante.

La filmación es de la cadena francesa Canal +, cuyas cámaras no son las mismas que las que transmitieron para las señales de Latinoamérica. En su televisación del partido con PSG, se observa al árbitro explicándole a los jugadores del Bayern el motivo por el cual terminó señalándole el cartón bordó a Luis Díaz, justo antes de que los equipos regresen al campo para dar comienzo al complemento.

Allí, Maurizio Mariani les brindó sus argumentos a Joshua Kimmich, Harry Kane y Manuel Neuer, tres referentes del equipo alemán. “Viene desde atrás. ¿No tiene intención de lastimarlo? Lo sé, pero chicos, viene desde atrás y no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el balón, por eso lo hice (expulsarlo)”, sostuvo el colegiado que estuvo a cargo del encuentro en el estadio del París Saint-Germain.

Publicidad

Hasta el momento, la UEFA no ha anunciado cuál será la sanción para Luis Díaz por su entrada sobre Achraf Hakimi, aunque por reglamento la misma correspondería a dos partidos fuera por Champions League. Antes de hacerla oficial, deben repasar el informe arbitral de Mariani, hacer una evaluación junto al comité y luego sí, publicarla a través de un boletín en su plataforma virtual.

Streamer mexicano destroza a Luis Díaz y todo Colombia salta a por él: “A vos te vacunó”

ver también

Streamer mexicano destroza a Luis Díaz y todo Colombia salta a por él: “A vos te vacunó”

Los partidazos que se perderá Luis Díaz en la Champions League con Bayern por la sanción de UEFA

ver también

Los partidazos que se perderá Luis Díaz en la Champions League con Bayern por la sanción de UEFA

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Luis Díaz y el gesto con Hakimi que le da la vuelta al mundo
Champions League

Luis Díaz y el gesto con Hakimi que le da la vuelta al mundo

Streamer colombiano no tiene piedad y discrimina a Luis Díaz: "Es un neandertal"
Futbol Internacional

Streamer colombiano no tiene piedad y discrimina a Luis Díaz: "Es un neandertal"

Se confirma la gravedad de la lesión de Hakimi tras la dura entrada de Luis Díaz
Champions League

Se confirma la gravedad de la lesión de Hakimi tras la dura entrada de Luis Díaz

Pronósticos Tijuana vs Atlas: los Zorros buscan el Play In en un complejo escenario
Apuestas

Pronósticos Tijuana vs Atlas: los Zorros buscan el Play In en un complejo escenario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo