La semana de acción en el futbol europeo acaba de finalizar y dejó como episodio destacado el ‘encontronazo’ entre Luis Díaz y Achraf Hakimi, que derivó en la expulsión del delantero colombiano y en la lesión del defensor marroquí. Aficionados, periodistas, jugadores y entrenadores se han manifestado al respecto, pero todavía faltaba oír la palabra del verdadero protagonista.

Publicidad

Publicidad

Días después de la polémica jugada y de toda la repercusión que generó en torno a ella, se filtró un video que ‘aclara’ la decisión del juez de mostrarle la tarjeta roja al jugador de Bayern Múnich. Futbolistas actuales y leyendas de los ‘Bávaros’ habían saltado a defender al guajiro, pero el italiano Maurizio Mariani se mostró muy convencido sobre su determinación de expulsar al atacante.

La filmación es de la cadena francesa Canal +, cuyas cámaras no son las mismas que las que transmitieron para las señales de Latinoamérica. En su televisación del partido con PSG, se observa al árbitro explicándole a los jugadores del Bayern el motivo por el cual terminó señalándole el cartón bordó a Luis Díaz, justo antes de que los equipos regresen al campo para dar comienzo al complemento.

Allí, Maurizio Mariani les brindó sus argumentos a Joshua Kimmich, Harry Kane y Manuel Neuer, tres referentes del equipo alemán. “Viene desde atrás. ¿No tiene intención de lastimarlo? Lo sé, pero chicos, viene desde atrás y no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el balón, por eso lo hice (expulsarlo)”, sostuvo el colegiado que estuvo a cargo del encuentro en el estadio del París Saint-Germain.

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento, la UEFA no ha anunciado cuál será la sanción para Luis Díaz por su entrada sobre Achraf Hakimi, aunque por reglamento la misma correspondería a dos partidos fuera por Champions League. Antes de hacerla oficial, deben repasar el informe arbitral de Mariani, hacer una evaluación junto al comité y luego sí, publicarla a través de un boletín en su plataforma virtual.

ver también Streamer mexicano destroza a Luis Díaz y todo Colombia salta a por él: “A vos te vacunó”