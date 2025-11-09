El círculo íntimo de James confirmó la decisión sobre su futuro que la Selección Colombia no quería escuchar

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina, y en vísperas de un pedido que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo le hizo a James Rodríguez, el círculo íntimo del ’10’ colombiano confirmó la decisión sobre su futuro que la Selección Colombia no quería escuchar.

Julián Capera, periodista de ESPN Colombia, reveló que desde la Selección Colombia le pidieron a James que fuera cuidadoso con la decisión que iba a tomar sobre su futuro porque la continuidad que había ganado en el Club León iba a ser fundamental para “poder explotar la mejor versión en el Mundial 2026“. Esto parece que no se podrá cumplir, por lo menos, en el equipo mexicano.

León perdió 1-2 con Puebla en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga MX y a falta de seis minutos para el final del tiempo reglamentario se vio cómo James Rodríguez se despedía de los hinchas de ‘La Fiera’. ¿Un adiós definitivo porque su contrato termina el 31 de diciembre de 2025? Ya hay una confirmación al respecto.

Desde el círculo íntimo de James confirmaron la primera decisión sobre su futuro

James en la derrota de León contra Puebla. (Foto: Getty Images)

Luego de la asistencia magistral de James en la derrota contra Puebla, María Del Pilar Rubio, la mamá del ’10’ colombiano, publicó el siguiente mensaje que confirmó que terminó la etapa de su hijo en León: “Los finales solo existen para abrir nuevos caminos”. Incluso, el mismo Rodríguez le dio ‘Me Gusta’ a esta publicación para dejar claro la primera decisión sobre su futuro.

La mamá de James confirmó la salida de León. (Foto: Instagram / @marjajua14)

¿Cuánto ganaba James Rodríguez en León?

Uno de los grandes aspectos a tener en cuenta para definir el futuro de James Rodríguez es el salario que ganaba en León, según el portal ‘365 Scores’. ¿Estará dispuesto a bajarse de los $5 millones de dólares que ganó el año en México? Ese misterio estará por resolverse.

