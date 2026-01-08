Al-Nassr y Al-Qadisiya se enfrentan este jueves 8 de enero por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo se ve las caras con el conjunto de Julián Quiñones en un juego que comienza a las 11:30hs (CDMX) y ambos buscan una victoria.

Con respecto al local, Al-Nassr viene de sufrir su primera derrota en la Saudi Pro League luego de perder por 3-2 con Al Ahli. El equipo de Cristiano Ronaldo ya no es el líder de la tabla tras una racha de dos partidos sin ganar, pero está 2° a un punto de Al-Hilal, el líder.

Por el lado de la visita, Al-Qadisiya se ubica 5° en la clasificación con 24 unidades, a 8 puntos de Al-Hilal. El conjunto de Julián Quiñones viene de ganarle por 4-0 a Al-Riyadh y acumula una racha de dos triunfos consecutivos en la Saudi Pro League.

La probable alineación de Al-Nassr

Nawaf

Sultan Al-Ghannam

Amri

Íñigo Martínez

Saad

Angelo

Brozovic

Wesley

Kingsley Coman

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

La probable alineación de Al-Qadisiya

Casteels

Al-Shamat

Nacho

Álvarez

Al-Shahrani

Baah

Nández

Weigl

Juwayr

Julián Quiñones

Mateo Retegui