¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Qadisiya por la Liga de Arabia Saudita 2025-26

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta con Al-Qadisiya de Julián Quiñones. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Al Nassr y Al Qadisiya se enfrentan por la Saudi Pro League
© Imagen propiaAl Nassr y Al Qadisiya se enfrentan por la Saudi Pro League

Al-Nassr y Al-Qadisiya se enfrentan este jueves 8 de enero por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo se ve las caras con el conjunto de Julián Quiñones en un juego que comienza a las 11:30hs (CDMX) y ambos buscan una victoria.

Con respecto al local, Al-Nassr viene de sufrir su primera derrota en la Saudi Pro League luego de perder por 3-2 con Al Ahli. El equipo de Cristiano Ronaldo ya no es el líder de la tabla tras una racha de dos partidos sin ganar, pero está 2° a un punto de Al-Hilal, el líder.

Por el lado de la visita, Al-Qadisiya se ubica 5° en la clasificación con 24 unidades, a 8 puntos de Al-Hilal. El conjunto de Julián Quiñones viene de ganarle por 4-0 a Al-Riyadh y acumula una racha de dos triunfos consecutivos en la Saudi Pro League.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Nawaf
  • Sultan Al-Ghannam
  • Amri
  • Íñigo Martínez
  • Saad
  • Angelo
  • Brozovic
  • Wesley
  • Kingsley Coman
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo
La probable alineación de Al-Qadisiya

  • Casteels
  • Al-Shamat
  • Nacho
  • Álvarez
  • Al-Shahrani
  • Baah
  • Nández
  • Weigl
  • Juwayr
  • Julián Quiñones
  • Mateo Retegui
