Al-Nassr y Al-Qadisiya se enfrentan este jueves 8 de enero por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo se ve las caras con el conjunto de Julián Quiñones en un juego que comienza a las 11:30hs (CDMX) y ambos buscan una victoria.
Con respecto al local, Al-Nassr viene de sufrir su primera derrota en la Saudi Pro League luego de perder por 3-2 con Al Ahli. El equipo de Cristiano Ronaldo ya no es el líder de la tabla tras una racha de dos partidos sin ganar, pero está 2° a un punto de Al-Hilal, el líder.
Por el lado de la visita, Al-Qadisiya se ubica 5° en la clasificación con 24 unidades, a 8 puntos de Al-Hilal. El conjunto de Julián Quiñones viene de ganarle por 4-0 a Al-Riyadh y acumula una racha de dos triunfos consecutivos en la Saudi Pro League.
La probable alineación de Al-Nassr
- Nawaf
- Sultan Al-Ghannam
- Amri
- Íñigo Martínez
- Saad
- Angelo
- Brozovic
- Wesley
- Kingsley Coman
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
La probable alineación de Al-Qadisiya
- Casteels
- Al-Shamat
- Nacho
- Álvarez
- Al-Shahrani
- Baah
- Nández
- Weigl
- Juwayr
- Julián Quiñones
- Mateo Retegui
