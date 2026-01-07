Hay varios equipos que son favoritos para quedarse con el Mundial 2026, pero Colombia aparece como una selección capaz de sorprender. La propuesta del equipo que dirige Néstor Lorenzo ha mostrado un nivel sólido en los últimos torneos.

El combinado cafetero cuenta con varias figuras que podrían marcar la diferencia en la competición internacional más importante del mundo. Su desempeño reciente ha dejado claro que no será un rival fácil de vencer, y muchos esperan que puedan dar la sorpresa.

En su grupo, Colombia parte como favorita para avanzar junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El otro equipo confirmado es Uzbekistán, mientras que el tercer participante se definirá a través del repechaje.

James Rodríguez, máximo referente del equipo colombiano, envió un mensaje claro que llamó la atención de todos. El mediocampista aseguró que la selección tendrá un factor extra a su favor frente a sus adversarios, algo que podría inclinar la balanza en los partidos.

Las declaraciones de James

“Para Colombia es bueno porque siempre que jugamos acá es con estadio lleno, el estadio es vestido de amarillo”, declaró James, mostrando la confianza que tiene en el apoyo de la afición. Según él, el respaldo de los aficionados será clave para enfrentar a rivales de alto nivel.

Con este panorama, Colombia se prepara para el Mundial 2026 con ilusión y determinación. James Rodríguez y sus compañeros saben que el torneo será exigente, pero confían en que el aliento de su gente y el talento dentro del campo pueden llevarlos lejos.

