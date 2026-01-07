Es tendencia:
James Rodríguez advirtió a Cristiano Ronaldo y los rivales de Colombia en el Mundial 2026: “El estadio…”

James Rodríguez lanza un mensaje potente de cara al Mundial 2026, asegurando que Colombia contará con una ventaja en el torneo.

Por Ramiro Canessa

James Rodríguez y su mensaje para los rivales de Colombia.
© Fotos de Getty creadas con la IA de Gemini.James Rodríguez y su mensaje para los rivales de Colombia.

Hay varios equipos que son favoritos para quedarse con el Mundial 2026, pero Colombia aparece como una selección capaz de sorprender. La propuesta del equipo que dirige Néstor Lorenzo ha mostrado un nivel sólido en los últimos torneos.

El combinado cafetero cuenta con varias figuras que podrían marcar la diferencia en la competición internacional más importante del mundo. Su desempeño reciente ha dejado claro que no será un rival fácil de vencer, y muchos esperan que puedan dar la sorpresa.

En su grupo, Colombia parte como favorita para avanzar junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El otro equipo confirmado es Uzbekistán, mientras que el tercer participante se definirá a través del repechaje.

James Rodríguez, máximo referente del equipo colombiano, envió un mensaje claro que llamó la atención de todos. El mediocampista aseguró que la selección tendrá un factor extra a su favor frente a sus adversarios, algo que podría inclinar la balanza en los partidos.

Las declaraciones de James

“Para Colombia es bueno porque siempre que jugamos acá es con estadio lleno, el estadio es vestido de amarillo”, declaró James, mostrando la confianza que tiene en el apoyo de la afición. Según él, el respaldo de los aficionados será clave para enfrentar a rivales de alto nivel.

El sorprendente destino de Radamel Falcao para la temporada 2026

ver también

El sorprendente destino de Radamel Falcao para la temporada 2026

Con este panorama, Colombia se prepara para el Mundial 2026 con ilusión y determinación. James Rodríguez y sus compañeros saben que el torneo será exigente, pero confían en que el aliento de su gente y el talento dentro del campo pueden llevarlos lejos.

En síntesis

  • Portugal y Uzbekistán serán rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.
  • James Rodríguez afirmó que el apoyo de la afición será una ventaja decisiva.
  • La selección dirigida por Néstor Lorenzo busca dar la sorpresa basada en su solidez.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
