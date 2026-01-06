Es tendencia:
¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich por el amistoso internacional

El Bayern Múnich pondrá en marcha su 2026 con Luis Díaz otra vez como protagonista. El extremo colombiano será uno de los nombres a seguir en el amistoso que el conjunto dirigido por Vincent Kompany jugará frente al RB Salzburgo este martes 6 de enero.

Por Ramiro Canessa

Bayern Múnich se enfrenta a Salzburgo por un amistoso.
© Getty ImagesBayern Múnich se enfrenta a Salzburgo por un amistoso.

Desde las 8:00 hs de la CDMX, se disputará un amistoso internacional entre dos equipos europeos que buscan llegar de la mejor manera al reinicio de la temporada tras el receso invernal. Red Bull Salzburgo y Bayern Múnich se enfrentarán en un duelo de preparación clave para ajustar detalles y recuperar ritmo competitivo.

Para el conjunto alemán, el partido servirá como una primera prueba en este 2026, con Luis Díaz como uno de los nombres que más miradas acaparará. El extremo colombiano apunta a ser protagonista en este encuentro que permitirá evaluar el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Vincent Kompany.

El Bayern volverá a la competencia oficial el domingo 11 de enero, cuando visite al Wolfsburgo por la Bundesliga. Los bávaros llegan a esa reanudación como líderes absolutos del campeonato, con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre su principal perseguidor, Borussia Dortmund, lo que refuerza la importancia de mantener el nivel mostrado antes del parón.

Por el lado del Red Bull Salzburgo, el amistoso representa una buena oportunidad para medirse ante uno de los gigantes del futbol europeo y sacar conclusiones de cara a lo que resta de la temporada. El conjunto austríaco buscará intensidad y orden para competir de igual a igual.

Alineación de Bayern Múnich

  • Jonas Urbig
  • Josip Stanisic
  • Hiroki Ito
  • Dayot Upamecano
  • Alphonso Davies
  • Raphael Guerreiro
  • Leon Goretzka
  • Lennart Karl
  • Michael Olise
  • Harry Kane
  • Luis Díaz

Alineación de Red Bull Salzburgo

  • Schlager
  • Lainer
  • Gadou
  • Rasmussen
  • Kratzig
  • Diabate
  • Bidstrup
  • Baidoo
  • Yeo
  • Alajbegovic
  • Ratkov
ramiro canessa
Ramiro Canessa
