¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich por el amistoso internacional

Desde las 8:00 hs de la CDMX, se disputará un amistoso internacional entre dos equipos europeos que buscan llegar de la mejor manera al reinicio de la temporada tras el receso invernal. Red Bull Salzburgo y Bayern Múnich se enfrentarán en un duelo de preparación clave para ajustar detalles y recuperar ritmo competitivo.

Para el conjunto alemán, el partido servirá como una primera prueba en este 2026, con Luis Díaz como uno de los nombres que más miradas acaparará. El extremo colombiano apunta a ser protagonista en este encuentro que permitirá evaluar el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Vincent Kompany.

El Bayern volverá a la competencia oficial el domingo 11 de enero, cuando visite al Wolfsburgo por la Bundesliga. Los bávaros llegan a esa reanudación como líderes absolutos del campeonato, con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre su principal perseguidor, Borussia Dortmund, lo que refuerza la importancia de mantener el nivel mostrado antes del parón.

Por el lado del Red Bull Salzburgo, el amistoso representa una buena oportunidad para medirse ante uno de los gigantes del futbol europeo y sacar conclusiones de cara a lo que resta de la temporada. El conjunto austríaco buscará intensidad y orden para competir de igual a igual.

Alineación de Bayern Múnich

Jonas Urbig

Josip Stanisic

Hiroki Ito

Dayot Upamecano

Alphonso Davies

Raphael Guerreiro

Leon Goretzka

Lennart Karl

Michael Olise

Harry Kane

Luis Díaz

Alineación de Red Bull Salzburgo

