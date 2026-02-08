El Bayern Múnich volvió a ver acción este domingo 8 de enero por la Jornada 21 de la Bundesliga y tuvo a Luis Díaz como protagonista principal de la acción, ya que apenas un tiempo le bastó para permitirle a su equipo irse ganando 3-1 al entretiempo ante el Hoffenheim.

Luis Díaz: protagonista directo en Bayern Múnich

El inicio del encuentro tuvo al Bayern dominando como es habitual. Los bávaros buscaron la apertura del marcador en los primeros minutos y, tras un par de avisos, la jugada que marcó el camino llegó a los 17 minutos. Tras un serie de rebotes afortunados, Díaz se llevó el balón para quedar frente a frente con el arco y la posibilidad de definir, pero terminó siendo derribado por Kevin Akpoguma, quien vio la roja directa por la infracción. Harry Kane cambio el penal por gol.

Minutos más tarde, luego del empate sorpresivo del Hoffenheim, Lucho volvió a ponerse el equipo a sus hombres y generó un nuevo penal. Esta vez, con balón dominado, ingresó dentro del área y fue derribado de manera clara. Otra vez llegó el turno de Kane para devolverle la ventaja al local, que instantes después se estiraría.

Ya en tiempo de descuento, en el minuto 47, Kane condujo una contraataque letal y asistió al colombiano, quien acomodó y definió con mucha tranquilidad al poste más lejano del portero. Un encuentro que parecía complicarse más de lo esperado en un momento, se terminó resolviendo en cuestión de segundos.

Posteriormente, el segundo tiempo, el colombiano volvió a aparecer. Tras un centro por bajo de Michael Olise, Lucho rompió por el corazón del área y empujó el balón para estirar la ventaja de su equipo a 4-1 y agrandar su registro personal. No para…

Como si faltara algo más, a los 89 minutos decidió ponerle la cereza al pastel y convertir su primer hat-trick como jugador del Bayern. En una clásica jugada, encaró hacia adentro y disparó por bajo para vulnerar la resistencia del portero. Otro golazo y la fiesta en el Allianz Arena fue total para el Guajiro que quiere conseguirlo todo.

Con el encuentro finalizado, el Bayern se alejó a seis puntos de su perseguir más cercano, el Borussia Dortmund y sueña con comenzar a liquidar la Bundesliga. A su vez, para Díaz se trató del tanto número 17 en Baviera en 29 encuentros y el duodécimo en Bundesliga.

