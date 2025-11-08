¡Es para el Puskas! El golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich frente a Unión Berlín

El Bayern Múnich está jugando este sábado 8 de noviembre su partido correspondiente a la Jornada 10 de la Bundesliga. El rival del conjunto de Luis Díaz es el Unión Berlín y el partido en el mediotiempo se mantiene igualado por 1-1.

El equipo bávaro comenzó perdiendo el partido a través de una anotación de Danilho Doekhi, pero luego lo empató Luis Díaz con una magnífica jugada. El colombiano se inventó un golazo que podría estar considerado entre los mejores goles del año y de la temporada.

Luis Díaz se encuentra en un nivel espectacular desde su llegada al Bayern Múnich. El futbolista de la Selección Colombia ya convirtió su gol número 11 con el equipo alemán; además, el extremo aportó 5 asistencias en un total de 17 partidos durante la temporada.

