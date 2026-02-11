¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Manchester City vs. Fulham por la Premier League 2025-26

Desde las 13:30 horas de la CDMX, Fulham visita al Manchester City en el marco de la jornada 26 de la Premier League. El conjunto donde milita Raúl Jiménez llega con la obligación de reaccionar tras haber encadenado dos derrotas consecutivas en el campeonato, resultados que frenaron su impulso en la tabla.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará uno de los equipos más fuertes del torneo, que también necesita sumar de a tres. El City pelea cabeza a cabeza por el título con el Arsenal y no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la lucha.

Los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran a seis unidades del liderato, todavía con varias fechas por disputarse, pero conscientes de que cada partido de aquí en adelante tiene sabor a final. La presión es máxima y el margen de error, mínimo.

Alineación de Manchester City para recibir a Fulham

Donnarumma

Nunes

Dias

Guehi

Aït-Nouri

O’Reilly

Nico González

Semenyo

Cherki

Marmoush

Haaland

Alineación de Fulham para visitar al City

Leno

Tete

Andersen

Cuenca

Sessegnon

Berge

Iwobi

Wilson

Rowe

Chukwueze

Jiménez

En síntesis