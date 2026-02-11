Es tendencia:
PREMIER LEAGUE

¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Manchester City vs. Fulham por la Premier League 2025-26

El equipo del delantero mexicano visita a uno de los candidatos al título en el Etihad Stadium por una nueva jornada de la Premier League.

Por Ramiro Canessa

Manchester City vs. Fulham por la Premier League.
© Getty ImagesManchester City vs. Fulham por la Premier League.

Desde las 13:30 horas de la CDMX, Fulham visita al Manchester City en el marco de la jornada 26 de la Premier League. El conjunto donde milita Raúl Jiménez llega con la obligación de reaccionar tras haber encadenado dos derrotas consecutivas en el campeonato, resultados que frenaron su impulso en la tabla.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará uno de los equipos más fuertes del torneo, que también necesita sumar de a tres. El City pelea cabeza a cabeza por el título con el Arsenal y no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la lucha.

Los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran a seis unidades del liderato, todavía con varias fechas por disputarse, pero conscientes de que cada partido de aquí en adelante tiene sabor a final. La presión es máxima y el margen de error, mínimo.

Alineación de Manchester City para recibir a Fulham

  • Donnarumma
  • Nunes
  • Dias
  • Guehi
  • Aït-Nouri
  • O’Reilly
  • Nico González
  • Semenyo
  • Cherki
  • Marmoush
  • Haaland
Alineación de Fulham para visitar al City

  • Leno
  • Tete
  • Andersen
  • Cuenca
  • Sessegnon
  • Berge
  • Iwobi
  • Wilson
  • Rowe
  • Chukwueze
  • Jiménez
En síntesis

  • Raúl Jiménez y Fulham visitan al Manchester City a las 13:30 horas (CDMX).
  • El Manchester City llega al partido a seis unidades del liderato de la Premier.
  • Fulham suma dos derrotas consecutivas previo a este duelo de la jornada 26.
