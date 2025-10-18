Este sábado 18 de octubre se reanudó la Premier League 2025-2026 después de la Fecha FIFA. Hoy se disputan siete partidos en total en el torneo y uno de estos tiene como protagonistas al Fulham y al Arsenal, equipos que se enfrentan en un juego que inicia a las 10:30hs (CDMX).
Por el lado del local, el Fulham viene de perder por 3-1 con Bournemouth y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League. Con respecto a Raúl Jiménez, el mexicano en el último partido sufrió una lesión y lo más probable es que no esté disponible para enfrentar a los Gunners.
Por su parte, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 16 puntos en siete partidos. El equipo de Mikel Arteta viene de ganarle por 2-0 al West Ham y busca seguir con su buen momento para mantenerse en lo más alto de la Premier League.
La probable alineación de Fulham
- Bernd Leno
- Kenny Tete
- Joachim Andersen
- Calvin Bassey
- Ryan Sessegnon
- Timothy Castagne
- Sasa Lukic
- Sander Berge
- Harry Wilson
- Alex Iwobi
- Joshua King
La probable alineación de Arsenal
- David Raya
- Jurriën Timber
- William Saliba
- Gabriel Magalhaes
- Riccardo Calafiori
- Martín Zubimendi
- Mikel Merino
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Leandro Trossard
- Viktor Gyökeres