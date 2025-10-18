Este sábado 18 de octubre se reanudó la Premier League 2025-2026 después de la Fecha FIFA. Hoy se disputan siete partidos en total en el torneo y uno de estos tiene como protagonistas al Fulham y al Arsenal, equipos que se enfrentan en un juego que inicia a las 10:30hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Por el lado del local, el Fulham viene de perder por 3-1 con Bournemouth y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League. Con respecto a Raúl Jiménez, el mexicano en el último partido sufrió una lesión y lo más probable es que no esté disponible para enfrentar a los Gunners.

Por su parte, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 16 puntos en siete partidos. El equipo de Mikel Arteta viene de ganarle por 2-0 al West Ham y busca seguir con su buen momento para mantenerse en lo más alto de la Premier League.

La probable alineación de Fulham

Bernd Leno

Kenny Tete

Joachim Andersen

Calvin Bassey

Ryan Sessegnon

Timothy Castagne

Sasa Lukic

Sander Berge

Harry Wilson

Alex Iwobi

Joshua King

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Arsenal