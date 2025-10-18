Es tendencia:
¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Fulham vs. Arsenal por la Jornada 8 de la Premier League 2025-26

Fulham y Arsenal se enfrentan este sábado en Craven Cottage en un duelo atractivo. Los jugadores titulares de ambos equipos.

Fulham y Arsenal se enfrentan por la Premier League
Este sábado 18 de octubre se reanudó la Premier League 2025-2026 después de la Fecha FIFA. Hoy se disputan siete partidos en total en el torneo y uno de estos tiene como protagonistas al Fulham y al Arsenal, equipos que se enfrentan en un juego que inicia a las 10:30hs (CDMX).

Por el lado del local, el Fulham viene de perder por 3-1 con Bournemouth y acumula dos derrotas consecutivas en la Premier League. Con respecto a Raúl Jiménez, el mexicano en el último partido sufrió una lesión y lo más probable es que no esté disponible para enfrentar a los Gunners.

Por su parte, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 16 puntos en siete partidos. El equipo de Mikel Arteta viene de ganarle por 2-0 al West Ham y busca seguir con su buen momento para mantenerse en lo más alto de la Premier League.

La probable alineación de Fulham

  • Bernd Leno
  • Kenny Tete
  • Joachim Andersen
  • Calvin Bassey
  • Ryan Sessegnon
  • Timothy Castagne
  • Sasa Lukic
  • Sander Berge
  • Harry Wilson
  • Alex Iwobi
  • Joshua King
La probable alineación de Arsenal

  • David Raya
  • Jurriën Timber
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhaes
  • Riccardo Calafiori
  • Martín Zubimendi
  • Mikel Merino
  • Declan Rice
  • Bukayo Saka
  • Leandro Trossard
  • Viktor Gyökeres
