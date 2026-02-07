En el marco de la Jornada 25 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Fulham recibía a Everton en Craven Cottage de la ciudad de Londres en un duelo clave por la clasifiación a las competencias europeas del siguiente curso. Ambos equipos van por la victoria.
Quien dio un paso adelanter fue el dueño de casa, cuando a los 18 minutos se dio uno de los blooperse de la jornada con Raúl Jiménez como protagonista clave. Y es que luego de recibir un pase en el corazón del área, el futbolista pateó sin pensarlo.
Jordan Pickford, portero de los Toffeest y de la Selección Inglaterra estuvo muy ágil para sacar la pelota. Sin embargo, por delante estaba su compañero Vitali Mykolenko, donde rebotó el balón y se metió en el arco para poner arriba a los Whites.
Con este resultado parcial, la entidade albinegra está alcanzando las 37 unidades y la 7° colocación, quedando cerca de Chelsea con 43 y Liverpool con 39. El equipo del delantero mexicano queda en una posición expectante para poder jugar en Europa en la temporada 2026-27.
¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?
En lo que respecta a las estadísticas, el artillero de México lleva disputados 29 compromisos con Fulham, siendo titular en 24 de ellos. Hasta el momento, y sin contar esta situación donde el gol no es obra suya al 100%, lleva anotados 7 goles y realizó 3 asistencias, aprovechando al máximos sus minutos.
En síntesis
- Raúl Jiménez provocó el autogol de Mykolenko al minuto 18 en el Fulham vs Everton.
- El Fulham alcanzó 37 unidades y la séptima posición provisional de la Premier League 2025-26.
- El portero Jordan Pickford atajó el disparo inicial antes del rebote que generó el gol.