En el marco de la Jornada 25 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Fulham recibía a Everton en Craven Cottage de la ciudad de Londres en un duelo clave por la clasifiación a las competencias europeas del siguiente curso. Ambos equipos van por la victoria.

Publicidad

Publicidad

Quien dio un paso adelanter fue el dueño de casa, cuando a los 18 minutos se dio uno de los blooperse de la jornada con Raúl Jiménez como protagonista clave. Y es que luego de recibir un pase en el corazón del área, el futbolista pateó sin pensarlo.

Tweet placeholder

Jordan Pickford, portero de los Toffeest y de la Selección Inglaterra estuvo muy ágil para sacar la pelota. Sin embargo, por delante estaba su compañero Vitali Mykolenko, donde rebotó el balón y se metió en el arco para poner arriba a los Whites.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado parcial, la entidade albinegra está alcanzando las 37 unidades y la 7° colocación, quedando cerca de Chelsea con 43 y Liverpool con 39. El equipo del delantero mexicano queda en una posición expectante para poder jugar en Europa en la temporada 2026-27.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?

En lo que respecta a las estadísticas, el artillero de México lleva disputados 29 compromisos con Fulham, siendo titular en 24 de ellos. Hasta el momento, y sin contar esta situación donde el gol no es obra suya al 100%, lleva anotados 7 goles y realizó 3 asistencias, aprovechando al máximos sus minutos.

ver también ¿Qué debe pasar para que Raúl Jiménez deje Fulham y regrese a América este año?

En síntesis

Raúl Jiménez provocó el autogol de Mykolenko al minuto 18 en el Fulham vs Everton.

provocó el autogol de Mykolenko al minuto 18 en el Fulham vs Everton. El Fulham alcanzó 37 unidades y la séptima posición provisional de la Premier League 2025-26.

alcanzó 37 unidades y la séptima posición provisional de la Premier League 2025-26. El portero Jordan Pickford atajó el disparo inicial antes del rebote que generó el gol.

Publicidad