El Manchester United no pudo extender su grandioso transitar reciente y cortó su sucesión de triunfos en la Premier League. Los ‘Red Devils’ rescataron solo un punto en su visita a Londres este martes, y empataron 1-1 con West Ham como visitantes. De este modo, no lograron continuar acercándose a los líderes de la tabla y quedaron atrás en la carrera por el campeonato.

Luego de un primer tiempo donde sucedió poco, Thomas Soucek abrió el marcador para el dueño de casa a los 5′ del complemento. Jarrod Bowen envió un buscapié de derecha al centro y el experimentado la empujó abajo del arco. Sin embargo, en el desenlace, a los 51′ del segundo tiempo, Benjamin Sesko convirtió la igualdad con un gol muy similar al primero.

Con el empate en casa de los ‘Hammers’, Manchester United acabó con su racha de cuatro victorias al hilo que arrastraban de sus últimas buenas presentaciones. Así, dejaron pasar una oportunidad de oro para recortar distancia a Aston Villa, que venía de dejar puntos en el camino el último fin de semana. El equipo de Carrick quedó sin mucho margen de error.

Thomas Soucek celebra su gol para los ‘Hammers’ [Foto: Getty]

Tras la igualdad ante West Ham, los ‘Red Devils’ se mantuvieron en la 4° colocación del campeonato, ya que Chelsea empató y no pudo superarlos en la tabla. En esta Premier League, Manchester United acumula doce victorias, nueve empates y cinco caídas, llegando a 45 unidades. Quedaron por ahora en puestos de clasificación a UEFA Champions League.

Este tropezón fuera de casa genera un bofetazo al conjunto de Michael Carrick, ya que lo aleja de la pelea por el título de Premier League. Después de la ilusión que se había generado por los últimos 12/12 puntos conseguidos, ahora se ubican once puntos por detrás del líder Arsenal. Además, los ‘Gunners’ tienen un partido pendiente por jugar esta semana.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/26:

