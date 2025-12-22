Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones confirmadas de Fulham vs. Nottingham Forest por la Jornada 17 de la Premier League 2025-26

Los Cottagers y los Tricky Trees se enfrentan en una nueva jornada de la temporada 2025-26 de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Fulham y Nottingham Forest se enfrentan en una nueva jornada de la Premier League
© Getty ImagesFulham y Nottingham Forest se enfrentan en una nueva jornada de la Premier League

En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier LeagueFulham y Nottingham Forest se cruzan este lunes 22 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage de la ciudad de Londres. Ambos equipos necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso.

Publicidad

El equipo a cargo de Marco Silva viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante Burnley por 3-2 y logró respirar en la lucha por no bajar de categoría. Con 20 unidades está solo 7 puntos de los puestos de la zona de roja de la tabla de posiciones.

Del lado del equipo dirigido por Sean Dyche, arriba a este cotejo con una muy buena victoria de local por 3-0 ante Tottenham. Con 18 puntos, está tan solo 5 unidades de la zona roja, siendo West Ham, con 13, el último equipo que estaría bajando a la Championship.

La alineación confirmada de Fulham vs. Nottingham Forest

  • Bernd Leno
  • Kenny Tete
  • Jorge Cuenca
  • Joachim Andersen
  • Antonee Robinson
  • Sander Berge
  • Sasa Lukic
  • Harry Wilson
  • Emile Smith-Rowe
  • Kevin
  • Raúl Jiménez
  • DT: Marco Silva
Publicidad

La alineación confirmada de Nottingham Forest vs. Fulham

  • John
  • Nicolo Savona
  • Nikola Milenkovic
  • Murillo
  • Neco Williams
  • Elliot Anderson
  • Douglas Luiz
  • Morgan Gibbs-White
  • Hutchinson
  • Igor Jesús
  • Hudson-Odoi
  • DT: Sean Dyche
El inesperado papel de Luis Díaz en la guerra entre Mohamed Salah y Liverpool

ver también

El inesperado papel de Luis Díaz en la guerra entre Mohamed Salah y Liverpool

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Florian Wirtz en Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Florian Wirtz en Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League 2025-26?

Nelson Deossa, muy cerca de la Premier League: las dos ofertas que recibió Rayados
Rayados de Monterrey

Nelson Deossa, muy cerca de la Premier League: las dos ofertas que recibió Rayados

PSG - Botafogo: la millonaria venta que se gestó en pleno juego del Mundial de Clubes
Mundial de Clubes

PSG - Botafogo: la millonaria venta que se gestó en pleno juego del Mundial de Clubes

¿En qué estadio se juega Napoli vs. Bolonia por la final de la Supercopa de Italia?
Futbol Internacional

¿En qué estadio se juega Napoli vs. Bolonia por la final de la Supercopa de Italia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo