En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier League, Fulham y Nottingham Forest se cruzan este lunes 22 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage de la ciudad de Londres. Ambos equipos necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso.

El equipo a cargo de Marco Silva viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante Burnley por 3-2 y logró respirar en la lucha por no bajar de categoría. Con 20 unidades está solo 7 puntos de los puestos de la zona de roja de la tabla de posiciones.

Del lado del equipo dirigido por Sean Dyche, arriba a este cotejo con una muy buena victoria de local por 3-0 ante Tottenham. Con 18 puntos, está tan solo 5 unidades de la zona roja, siendo West Ham, con 13, el último equipo que estaría bajando a la Championship.

La alineación confirmada de Fulham vs. Nottingham Forest

Bernd Leno

Kenny Tete

Jorge Cuenca

Joachim Andersen

Antonee Robinson

Sander Berge

Sasa Lukic

Harry Wilson

Emile Smith-Rowe

Kevin

Raúl Jiménez

DT: Marco Silva

La alineación confirmada de Nottingham Forest vs. Fulham

John

Nicolo Savona

Nikola Milenkovic

Murillo

Neco Williams

Elliot Anderson

Douglas Luiz

Morgan Gibbs-White

Hutchinson

Igor Jesús

Hudson-Odoi

DT: Sean Dyche