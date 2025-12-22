En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de la Premier League, Fulham y Nottingham Forest se cruzan este lunes 22 de diciembre desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Craven Cottage de la ciudad de Londres. Ambos equipos necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso.
El equipo a cargo de Marco Silva viene de obtener una buena victoria en condición de visitante ante Burnley por 3-2 y logró respirar en la lucha por no bajar de categoría. Con 20 unidades está solo 7 puntos de los puestos de la zona de roja de la tabla de posiciones.
Del lado del equipo dirigido por Sean Dyche, arriba a este cotejo con una muy buena victoria de local por 3-0 ante Tottenham. Con 18 puntos, está tan solo 5 unidades de la zona roja, siendo West Ham, con 13, el último equipo que estaría bajando a la Championship.
La alineación confirmada de Fulham vs. Nottingham Forest
- Bernd Leno
- Kenny Tete
- Jorge Cuenca
- Joachim Andersen
- Antonee Robinson
- Sander Berge
- Sasa Lukic
- Harry Wilson
- Emile Smith-Rowe
- Kevin
- Raúl Jiménez
- DT: Marco Silva
La alineación confirmada de Nottingham Forest vs. Fulham
- John
- Nicolo Savona
- Nikola Milenkovic
- Murillo
- Neco Williams
- Elliot Anderson
- Douglas Luiz
- Morgan Gibbs-White
- Hutchinson
- Igor Jesús
- Hudson-Odoi
- DT: Sean Dyche
