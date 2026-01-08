Es tendencia:
¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Genoa por la Jornada 19 de la Serie A 2025-26

El Rossoneri debe ganar para no perderle pisada al líder -Inter- y en frente tendrá al 17° de la tabla.

Por Leandro Barraza

Milan recibe a Genoa por la Serie A 2025-26
Milan tiene una nueva oportunidad de acercarse al Inter de Milán en la lucha por la cima de la tabla de la Serie A 2025-26. El equipo Rossoneri recibe a Genoa este jueves desde las 13:45 hs (CDMX) por la Jornada 19 y, de ganar, se pondrá a un punto del Nerazzurri.

Además, Milan debe aprovechar el reciente empate de Napoli para despegarse y asentarse como único escolta. Genoa, por su parte, está en el puesto 17° -a dos puntos de la zona de descenso- y no gana hace cuatro partidos.

Sin embargo, Massimiliano Allegri no podrá contar ni con Santiago Giménez ni con Christopher Nkunku, ambos lesionados. En el caso del atacante mexicano, se está recuperando de una operación de limpieza artroscópica del tobillo derecho, lo que le demandará entre 3 y 4 meses para volver a estar en óptimas condiciones.

Probable alineación de Milan

  • Maignan
  • Bartesaghi
  • De Winter
  • Tomori
  • Estupiñán
  • Rabiot
  • Modrić
  • Fofana
  • Saelemaekers
  • Loftus-Cheek
  • Leão

Probable alineación de Genoa

  • Leali
  • Vásquez
  • Østigård
  • Otoa
  • Martín
  • Norton-Cuffy
  • Thorsby
  • Frendrup
  • Malinovskiy
  • Vitinha
  • Colombo
