Por Agustín Zabaleta

FIFA recibió un duro revés por parte de UEFA por la regla de fuera de juego de Arsene Wenger
© Getty ImagesFIFA recibió un duro revés por parte de UEFA por la regla de fuera de juego de Arsene Wenger

Uno de los grandes entrenadores que ha dado el futbol en las últimas décadas fue el francés Arsene Wenger, quien saltó a la fama gracias a su Arsenal imbatible campeón de la Premier League en 2004. Desde su retiro de los banquillos hace algunos años, su influencia lo ha vuelto a situar en el centro de un debate global.

Lo que comenzó como una visión para restaurar la libertad ofensiva se ha topado repentinamente con resistencia al más alto nivel, lo que ha propiciado un momento que podría alterar significativamente los planes de la FIFA en los próximos años.

En los últimos meses, la FIFA ha mantenido en secreto su deseo de modernizar las reglas del futbol. El presidente del ente, Gianni Infantino, describió una filosofía clara: el futbol debe ser más ofensivo, fluido y atractivo . “Revisamos constantemente las Reglas de Juego y nos preguntamos cómo podemos hacer que el futbol sea más ofensivo y más atractivo“, explicó.

La regla del fuera de juego que propone Arsene Wenger.

En el centro de la controversia se encuentra precisamente el actual Director de Desarrollo del Futbol Global de la FIFA. Su propuesta, conocida como la “Ley Wenger”, es engañosamente simple: un atacante solo debería estar en fuera de juego si todo su cuerpo está claramente por delante del último defensor .

¿Qué opina la UEFA de la nueva regla del fuera de juego?

Pese al optimismo de la FIFA, la UEFA  y las federaciones británicas de futbol dieron a conocer su postura. Su veredicto es contundente. La propuesta se considera demasiado radical. Acorde a The Times, el organismo europeo teme que la norma altere radicalmente el futbol de élite, obligando a las líneas defensivas a retrasarse mucho más y acabando así con los sistemas de alta presión.

Esta oposición representa un duro golpe para las ambiciones de la FIFA , ya que cualquier cambio de reglas debe ser aprobado por los legisladores del deporte, la International Soccer Association Board (IFAB). La estructura de la IFAB hace que el compromiso sea esencial.

La FIFA controla cuatro votos, mientras que las cuatro federaciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) tienen uno cada una. Para aprobar un cambio, se requieren seis de los ocho votos . Con las federaciones británicas ya alineadas en contra de la propuesta de Wenger y el respaldo de la UEFA a su postura, el camino hacia la aprobación se ha vuelto casi imposible.

En síntesis

  • La Ley Wenger propone que un atacante esté adelantado solo si todo su cuerpo supera al defensor.
  • La UEFA rechaza la propuesta por considerarla demasiado radical para el fútbol de élite actual.
  • Para aprobar el cambio, la IFAB requiere un mínimo de seis de los ocho votos totales.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
