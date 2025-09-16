Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias de Arsenal y Real Madrid

Estas son las posiciones del certamen europeo tras la finalización del primer día de partidos de la fecha inicial.

Por Juan Ignacio Barbieri

Arsenal venció a Athletic de Bilbao como visitante mientras que Real Madrid hizo lo propio como local ante Olympique de Marsella.
© Getty Images-especialArsenal venció a Athletic de Bilbao como visitante mientras que Real Madrid hizo lo propio como local ante Olympique de Marsella.

Este martes se inició la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League con seis encuentros. La jornada marcó la presentación de dos candidatos tal como lo son Arsenal y Real Madrid, quienes comenzaron su camino con el pie derecho.

Por un lado, los Gunners derrotaron a Athletic Bilbao en San Mamés por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard En tanto, los Merengues vencieron como locales a Olympique de Marsella por 2-1 con un doblete de Kylian Mbappé de penal para superar un encuentro no exento de dificultades.

Por otro lado, Qarabag dio la sorpresa al imponerse como visitante de Benfica por 3-2, Unión Saint Gilloise derrotó 3-1 a PSV como visitante, Juventus y Borussia Dortmund dividieron puntos con un partidazo en Turín (4-4) y Tottenham le ganó en Londres a Villarreal por 1-0 con un insólito osotote del portero brasileño Luiz Júnior.

Los partidos de este miércoles 17 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-2026

  • Olympiacos vs. Pafos FC
    • Lugar: Karaiskakis Stadium
    • Hora: 10:45 (CDMX)
  • Slavia Praga vs. Bodo Glimt
    • Lugar: Fortuna Arena
    • Hora: 10:45 (CDMX)
  • Ajax vs. Inter
    • Lugar: Johan Cruijff Arena
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Bayern vs. Chelsea
    • Lugar: Allianz Arena
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid
    • Lugar: Anfield
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • PSG vs. Atalanta
    • Lugar: Parque de los Príncipes
    • Hora: 13:00 (CDMX)
La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
