Este martes se inició la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League con seis encuentros. La jornada marcó la presentación de dos candidatos tal como lo son Arsenal y Real Madrid, quienes comenzaron su camino con el pie derecho.
Por un lado, los Gunners derrotaron a Athletic Bilbao en San Mamés por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard En tanto, los Merengues vencieron como locales a Olympique de Marsella por 2-1 con un doblete de Kylian Mbappé de penal para superar un encuentro no exento de dificultades.
Por otro lado, Qarabag dio la sorpresa al imponerse como visitante de Benfica por 3-2, Unión Saint Gilloise derrotó 3-1 a PSV como visitante, Juventus y Borussia Dortmund dividieron puntos con un partidazo en Turín (4-4) y Tottenham le ganó en Londres a Villarreal por 1-0 con un insólito osotote del portero brasileño Luiz Júnior.
Los partidos de este miércoles 17 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-2026
- Olympiacos vs. Pafos FC
- Lugar: Karaiskakis Stadium
- Hora: 10:45 (CDMX)
- Slavia Praga vs. Bodo Glimt
- Lugar: Fortuna Arena
- Hora: 10:45 (CDMX)
- Ajax vs. Inter
- Lugar: Johan Cruijff Arena
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Bayern vs. Chelsea
- Lugar: Allianz Arena
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Lugar: Anfield
- Hora: 13:00 (CDMX)
- PSG vs. Atalanta
- Lugar: Parque de los Príncipes
- Hora: 13:00 (CDMX)