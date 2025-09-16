Este martes se inició la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League con seis encuentros. La jornada marcó la presentación de dos candidatos tal como lo son Arsenal y Real Madrid, quienes comenzaron su camino con el pie derecho.

Por un lado, los Gunners derrotaron a Athletic Bilbao en San Mamés por 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard En tanto, los Merengues vencieron como locales a Olympique de Marsella por 2-1 con un doblete de Kylian Mbappé de penal para superar un encuentro no exento de dificultades.

Por otro lado, Qarabag dio la sorpresa al imponerse como visitante de Benfica por 3-2, Unión Saint Gilloise derrotó 3-1 a PSV como visitante, Juventus y Borussia Dortmund dividieron puntos con un partidazo en Turín (4-4) y Tottenham le ganó en Londres a Villarreal por 1-0 con un insólito osotote del portero brasileño Luiz Júnior.

Los partidos de este miércoles 17 de septiembre en la UEFA Champions League 2025-2026

Olympiacos vs. Pafos FC Lugar: Karaiskakis Stadium Hora: 10:45 (CDMX)



Slavia Praga vs. Bodo Glimt Lugar: Fortuna Arena Hora: 10:45 (CDMX)



Ajax vs. Inter Lugar: Johan Cruijff Arena Hora: 13:00 (CDMX)



Bayern vs. Chelsea Lugar: Allianz Arena Hora: 13:00 (CDMX)



Liverpool vs. Atlético de Madrid Lugar: Anfield Hora: 13:00 (CDMX)



PSG vs. Atalanta Lugar: Parque de los Príncipes Hora: 13:00 (CDMX)



