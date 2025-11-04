Es tendencia:
UEFA Champions League

Así quedó la tabla general de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras el triunfo de Liverpool ante Real Madrid

Entérate aquí cómo se encuentran las principales posiciones de la UCL luego de la jornada de partidos del martes.

Por Martín Zajic

Mac Allister le dio la alegría a Liverpool ante el Real.
© GettyMac Allister le dio la alegría a Liverpool ante el Real.

En un duelo de titanes, Liverpool se hizo gigante en su casa, volvió a hacer del mítico Anfield una fortaleza, y se quedó con el gran choque del día en la UEFA Champions League: en un enfrentamiento de ida y vuelta, el conjunto ‘Red’ luchó hasta el final y venció por 1-0 a Real Madrid. Este partidazo generó cambios en la tabla general de posiciones de la ‘fase de liga’.

El encuentro más visto de la jornada en todo el mundo fue para los locales, que se impusieron gracias a un gol de Alexis Mac Allister de cabeza, a través de un tiro libre letal para la defensa del ‘Merengue’. El argentino pudo romper con la invencibilidad de Thibaut Courtois, que había sumado más de diez atajadas en la totalidad del juego de Champions.

Gracias al triunfo ante Real Madrid, Liverpool alcanzó en puntos a su rival y quedó en el sexto lugar de la tabla de la UEFA Champions League, con 9 unidades, producto de tres victorias y una derrota. Con su caída en Anfield, la Casablanca se estacionó en la quinta colocación, ya que cuenta con mejor diferencia de gol que el conjunto de Arne Slot.

Liverpool festejó por medio del balón quieto [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de la UEFA Champions League 2025/26?

El puntero de la ‘fase de liga’ de esta edición de la ‘Orejona’ es el Bayern Múnich, que ganó todos sus partidos hasta el momento en la competición, suma puntaje ideal con 12 puntos de 12 jugados, y observa a todos desde arriba. Los ‘Bávaros’ de Luis Díaz comparten el primer puesto con Arsenal, que se ubica por detrás sólo por tener una menor diferencia de gol.

La polémica expulsión de Luis Díaz que lo hizo ‘lograr’ un récord histórico en la UEFA Champions League

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025/26:

Todos los resultados del martes en la UEFA Champions League 2025/26:

Estos fueron los marcadores finales de la jornada de partidos de este martes 4 de noviembre en la competencia continental más importante de Europa:

  • Slavia Praga 0-3 Arsenal.
  • Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt.
  • Atlético Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise.
  • Bodo Glimt 0-1 Monaco.
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa.
  • Liverpool 1-0 Real Madrid.
  • Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven.
  • PSG 1-2 Bayern Múnich.
  • Tottenham 4-0 Copenhague.
Harry Kane defendió a Luis Díaz tras su expulsión ante PSG: “Nos pasó lo mismo y nadie dijo nada”

martín zajic
Martín Zajic
