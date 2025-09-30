La UEFA Champions League 2025-26 volvió al ruedo este martes con el inicio de la segunda fecha de la fase de liga. El comienzo de la jornada se destacó por la goleada de Real Madrid, que pese al desgaste que le implicó recorrer 6,400 kilómetros en un vuelo de 10 horas aplastó a Kairat Almaty en Kazajistán por 5-0, y a la victoria de Chelsea, que en Stamford Bridge venció 1-0 al Benfica de José Mourinho con autogol de Richard Ríos.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el conjunto español acumula puntaje perfecto al sumar seis puntos en dos partidos, aunque no es el único que lo logró. Quienes también lo hicieron fueron Bayern Múnich -que derrotó 5-1 a Pafos FC en Chipre- e Inter de Milan (3-0 vs. Slavia Praga en el estadio Giuseppe Meazza).

En otros resultados de la jornada, Atalanta remontó de manera agónica como local de Brujas (2-1), Atlético de Madrid le ganó en la capital española a Eintracht Frankfurt (5-1), Galatasaray se impuso ante Liverpool en Estambul (1-0), Marsella goleó a Ajax en Francia (4-0) y Tottenham empató en su visita a Noruega ante Bodo Glimt (2-2).

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Este miércoles seguirá la acción con otras nueve propuestas entre las que se destaca el juego entre Barcelona y PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic desde las 13:00 horas del centro de México.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Los partidos de este miércoles 1° de octubre por la UEFA Champions League 2025-26

Union Saint Gilloise vs. Newcastle Lugar: Lotto Park Hora: 10:45 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Qarabag vs. FC Copenhague Lugar: Estadio Tofiq Bahramov Hora: 10:45 (CDMX)



Mónaco vs. Manchester City Lugar: Estadio Louis II Hora: 13:00 (CDMX)



Borussia Dortmund vs. Athletic Club Lugar: Signal Iduna Park Hora: 13:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Napoli vs. Sporting CP Lugar: Estadio Diego Armando Maradona Hora: 13:00 (CDMX)



Villarreal vs. Juventus Lugar: Estadio de la Cerámica Hora: 13:00 (CDMX)



Arsenal vs. Olympiacos Lugar: Emirates Stadium Hora: 13:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Barcelona vs. PSG Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic Hora: 13:00 (CDMX)

