Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las victorias de Real Madrid y Chelsea

La segunda fecha del torneo continental comenzó este martes con la goleada merengue por 5-0 ante Kairat Almaty en Kazajistán y el triunfo de los Blues ante Benfica por la mínima en Stamford Bridge. Así está la clasificación.

Por Juan Ignacio Barbieri

Real Madrid lidera con seis puntos, mientras que Chelsea obtuvo su primera victoria en el torneo.
© Real Madrid oficial-Getty ImagesReal Madrid lidera con seis puntos, mientras que Chelsea obtuvo su primera victoria en el torneo.

La UEFA Champions League 2025-26 volvió al ruedo este martes con el inicio de la segunda fecha de la fase de liga. El comienzo de la jornada se destacó por la goleada de Real Madrid, que pese al desgaste que le implicó recorrer 6,400 kilómetros en un vuelo de 10 horas aplastó a Kairat Almaty en Kazajistán por 5-0, y a la victoria de Chelsea, que en Stamford Bridge venció 1-0 al Benfica de José Mourinho con autogol de Richard Ríos.

Publicidad

De esta manera, el conjunto español acumula puntaje perfecto al sumar seis puntos en dos partidos, aunque no es el único que lo logró. Quienes también lo hicieron fueron Bayern Múnich -que derrotó 5-1 a Pafos FC en Chipre- e Inter de Milan (3-0 vs. Slavia Praga en el estadio Giuseppe Meazza).

En otros resultados de la jornada, Atalanta remontó de manera agónica como local de Brujas (2-1), Atlético de Madrid le ganó en la capital española a Eintracht Frankfurt (5-1), Galatasaray se impuso ante Liverpool en Estambul (1-0), Marsella goleó a Ajax en Francia (4-0) y Tottenham empató en su visita a Noruega ante Bodo Glimt (2-2).

Tweet placeholder
Publicidad

Este miércoles seguirá la acción con otras nueve propuestas entre las que se destaca el juego entre Barcelona y PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic desde las 13:00 horas del centro de México.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Los partidos de este miércoles 1° de octubre por la UEFA Champions League 2025-26

  • Union Saint Gilloise vs. Newcastle
    • Lugar: Lotto Park
    • Hora: 10:45 (CDMX)
Publicidad
  • Qarabag vs. FC Copenhague
    • Lugar: Estadio Tofiq Bahramov
    • Hora: 10:45 (CDMX)
  • Mónaco vs. Manchester City
    • Lugar: Estadio Louis II
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Borussia Dortmund vs. Athletic Club
    • Lugar: Signal Iduna Park
    • Hora: 13:00 (CDMX)
Publicidad
  • Napoli vs. Sporting CP
    • Lugar: Estadio Diego Armando Maradona
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Villarreal vs. Juventus
    • Lugar: Estadio de la Cerámica
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Arsenal vs. Olympiacos
    • Lugar: Emirates Stadium
    • Hora: 13:00 (CDMX)
Publicidad
  • Barcelona vs. PSG
    • Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  • Bayer Leverkusen vs. PSV
    • Lugar: BayArena
    • Hora: 13:00 (CDMX)
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Liverpool y Bayern Múnich
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras las victorias del Liverpool y Bayern Múnich

¿Por qué abuchean a Marc Cucurella en Bayern Munich vs. Chelsea por la Champions?
Champions League

¿Por qué abuchean a Marc Cucurella en Bayern Munich vs. Chelsea por la Champions?

Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League
Champions League

Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League

¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 
MLB

¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo